به گزارش خبرنگار مهر، جشن عاطفه ها امسال طی دو مرحله برگزار می شود که مرحله اول آن امروز ۲۶ شهریور ماه آغاز و فردا نیز در مصلی های نمازجمعه در سراسر کشور ادامه دارد.

شعار جشن امسال «مهر در انتظار همدلی» است و ۵۱ هزار و ۴۴۳ پایگاه ثابت و سیار در تهران و استان های دیگر فعال خواهد بود که از این تعداد ۴ هزار و ۴۴۳ پایگاه در تهران برای برگزاری این جشن در نظر گرفته شده که شامل ۶۰۷ پایگاه ثابت، ۶۷ پایگاه سیار، ۳ هزار و ۱۶ پایگاه در مدارس ۳۶۳ پایگاه در مساجد، ۹۷ مرکز نیکوکاری، ۲۸۳ پایگاه بسیج است .

پایگاه های اصلی کمیته امداد درتهران مسجد النبی امامزاده صالح، پارک دانشجو و حضرت عبدالعظیم خواهد بود که در این مراکز صدا و سیما نیز برای پوشش مراسم حضور خواهد داشت.

امسال برای اولین بار با توجه به اینکه مدارس هنوز باز نشده اند مسئولان کمیته امداد تصمیم گرفته اند مراسم جشن عاطفه ها را یک بار دیگر نیز در روز ۸شهریور ماه درمدارس سراسر کشور برگزار کنند که ظی این روز ۴۰ هزار پایگاه آماده دریافت کمکهای مردم نیکوکر و خیر هستند.

همچنین کمک هایی که دراین دو مرحله جمع آوری می شود میان دانش آموزان نیازمند سراسر کشور توزیع می شود که مرحله اول ۳۳۰ هزار کودک و نوجوان تحت پوشش این نهاد در اولویت هستند و در مرحله دوم نیز میان کودکان نیازمند با اولویت کودکان همان مدرسه تقسیم می شود.

در استان تهران نیز ۱۳ هزار و ۸۰۰ دانش‌ آموز و ۳ هزار و ۷۰۰ دانشجو تحت پوشش این نهاد هستند که از خدمات تحصیلی امداد، آموزشی و کمک آموزشی برخوردار می شوند.

سال گذشته ۲ میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان در جشن عاطفه ها جمع آوری و میان دانش آموزان نیازمند استان های مختلف توزیع شد و امسال نیز مسئولان پیش بینی می کنند میزان کمک ها بیشر از سال قبل باشد.