به گزارش خبرگزاری مهر،‌ حجت الاسلام سید مهدی فقیهی معاون دبیر شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که با حضور خبرنگاران حوزه دفاع مقدس در محل دبیرخانه شورای عالی برگزار شد گفت: فعالیت صداوسیما در امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید افزایش یابد و در این خصوص می‌باید طبق بند سوم سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت ابلاغی مقام معظم رهبری اقدام و عمل جدی کرد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در خصوص مقابله با عوامل بازدارنده و تضعیف کننده فرهنگ ایثار و شهادت دستورات اکیدی صادر کردند که این امر به توجه بیشتر رسانه ملی به تولیدات و محتوای فرهنگ ایثار و شهادت برمی‌‌گردد.

حجت الاسلام فقیهی افزود: به اعتقاد ما در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ ایثار غفلتی تاریخی صورت گرفته همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، نقش آفرینی فعال و تأثیرگذار در نقش‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی ایثار باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و در این راستا تأکید ویژه ای بر ترویج فرهنگ ایثار از رسانه ملی و صدا و سیما دارند.

وی بیان داشت: تولیدات رسانه‌ای و هنری باید به عزتمندی ایثارگران منجر شود و به نوعی صدا و سیما وظیفه پاسداشت ایثارگری‌های رزمندگان را بر عهده دارد که انتظار می‌‌رود در این خصوص با جدیت و اهتمام بیشتری به موضوع نگریسته شود.