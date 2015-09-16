به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تهیه كنندگان و برنامه‌سازان معارفی تلویزیون با علی‌اصغر پورمحمدی معاون سیما و مدیران شبكه‌های سیما برگزار شد و پورمحمدی در این نشست با تشریح نیاز سیما به برنامه های معارفی هدفمندتر و اثر گذارتر، اثرگذاری پیام را منوط به عامل بودن برنامه‌سازان دانست و گفت: ما باید سعی كنیم اول خودمان به آنچه در رسانه می‌گوییم واقف و عامل باشیم تا پیام برنامه هایمان در مخاطب اثرگذار باشد.

معاون سیمای رسانه ملی با اشاره به تفاوت رسانه ملی با دیگر شبكه‌های تلویزیونی گفت: رسانه ما در كشوری شكل گرفته كه رهبر آن عالم دینی و مرجع تقلید است. در هیچ جای دنیا نظارت رسانه با مرجع دینی نیست و این یكی از برتری‌های ماست كه در ترویج معارف دینی همواره پیشگام بوده‌ایم.

وی با اشاره به توسعه مجالس قرآنی و شناخت جوانان از آیین‌های مذهبی‌ همچون اعتكاف، عرفه و... افزود: در مقابل این همه اشتیاق مردم به مسایل مذهبی، دشمنان ما با تجهیز شبكه‌های ماهواره‌ای تلاش كرده‌اند از نگاه بهائیت، وهابیت، صهیونیست و حتی انگلیسی‌ها دین ما را هدف بگیرند و فرهنگ ما را تخریب كنند. آنها در جهت بی‌دین كردن و بی‌حیا كردن مردم حركت می‌كنند و این مسئولیت ما را بیشتر می‌كند تا در برنامه‌های خود به همه جنبه‌ها توجه كنیم.

تمام تمركز دشمنان ما روی شبهه افكنی در مسایل معارفی است

پورمحمدی با تاكید بر هوشیاری برنامه سازان در بیان شبهات دینی برای مخاطبان گفت: تمام تمركز دشمنان ما روی شبهه افكنی در مسایل معارفی است و برنامه‌سازان باید در این‌باره كاملا هوشیار باشند و خودشان شبهات را استخراج كنند تا پاسخ مناسبی به شبهات در برنامه‌ها داشته باشند.

در این نشست بهرام محمدی‌نیا رییس شورای معارف سیما نیز با اشاره به اهمیت همگرایی افزون‌تر در ساخت برنامه‌های معارفی گفت: رسالت شبكه‌های جمهوری اسلامی، انتقال مفاهیم دینی و ارزشی به مخاطبان است و همین رسالت است كه سبب شده كار در حوزه‌های معارفی اولویت رسانه ملی به شمار آید.

مدیر شبكه قرآن سیما با تاكید بر اتفاقات خوبی كه در سال‌های اخیر در حوزه معارف در رسانه ملی رخ داده‌ است، گفت: توجه روزافزون به مسایل معارفی و توسعه حضور مردم در دعای كمیل، ندبه، عرفه و مراسم اعتكاف و شیرخوارگان حسینی از تاثیر رسانه بر مخاطب حكایت می‌كند. این آیین‌های مذهبی كه در بستر رسانه ملی دیده شده‌اند اكنون به حدی در متن جامعه حضور دارند كه گاهی رسانه‌ها از بازتاب آنها عقب می‌مانند و نیاز به برنامه‌های بیشتر در این زمینه حس می‌شود.

وی افزود: در كاركرد جدید شورای معارف در پخش نمازها، ادعیه‌ و سخنرانی كارشناسان مذهبی تجدید نظر كرده‌ایم تا با تغییراتی در این حوزه‌ها مخاطب بیشتری جذب شود.

مدیر شبكه قرآن و معارف سیما با اشاره به شرایط مالی سازمان و لزوم همراهی برنامه‌سازان با این شرایط گفت: موفقیت یک برنامه در نزد مخاطب در گرو درجه بندی «ب» و «جیم» نیست بلكه می‌بینیم گاهی یك برنامه گفتگو محور، پرمخاطب‌تر از برنامه‌های دیگر شده‌است.

برنامه‌سازان معارفی را پرچمدار می‌دانیم

رییس شورای معارف سیما وجود بیش از ۳۵ شبكه ماهواره‌ای فارسی زبان در حوزه دین و معارف از میان ۱۹۴ شبكه تلویزیونی قابل دریافت را نشانه اهمیت حوزه دین برای مخالفان شیعه و نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: تعدادی از این شبكه‌ها از اساس با اسلام مشكل دارند، تعدادی شبكه‌های وهابی هستند كه با تخریب مفاهیم شیعه مانند وحی، شفاعت، توسل و ائمه سعی در مقابله با ما دارند و بخشی دیگر هم شبكه‌های بهایی‌ هستند كه در كنار تخریب باورهای شیعی، نظام جمهوری اسلامی را هم نشانه گرفته‌اند. در حال حاضر باید هوشیار بود زیرا تعدادی از این شبكه‌های شیعی با نگاهی افراطی قصد اهانت به برادران اهل تسنن را دارند كه ما باید كاملا در این زمینه آگاه باشیم زیرا این مسیر افراطی به اسلام ضربه می‌زند.

وی با اشاره به تدارک سازمان برای برنامه‌های مربوط به عرفه، محرم و ... گفت: بخش عظیمی از معرفی این مفاهیم بر دوش صدا و سیماست و ما برنامه‌سازان معارفی را پرچمداران این عرصه می‌دانیم و امیدواریم شور و حالی كه برنامه‌های رسانه ملی به مخاطبان می‌دهد آنها را به اسلام شیعی و انقلاب اسلامی نزدیكتر كند.

در پایان این نشست علیرضا بكایی دبیر شورای معارف سیما با اشاره به رویكرد این شورا مبنی بر سیاست‌گذاری و نظارت بر كیفیت محتوا گفت: در بازتعریفی كه در شورای معارف سیما صورت گرفته تاكید ما بر استفاده از كارشناسان خبره و باسواد است و روی دانش معارفی مجریان و تهیه‌كنندگان نیز تاكید داریم.