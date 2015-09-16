نتانیاهو هفته آینده به مسکو سفر خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز تأیید کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار است بیست و یکم ماه جاری (دوشنبه هفته آینده) به مسکو سفر کرده و با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه دیدار کند.

پسکوف در این باره گفت: دیدار نتانیاهو با پوتین کوتاه است.

پیشتر پایگاه اینترنتی رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که در سفر هفته آینده نخست وزیر این رژیم به مسکو، موضوع حضور کارشناسان نظامی این کشور در سوریه مطرح خواهد شد.

پایگاه اینترنتی رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعلام کرده بود: نتانیاهو در این سفر نگرانی عمیق خود را از ارسال تسلیحات مدرن به سوریه اعلام خواهد کرد؛ چرا که ممکن است این سلاح ها به دست گروه های تروریستی یا حزب الله لبنان بیفتد.

این دیدار اولین سفر نتانیاهو به مسکو از نوامبر سال ۲۰۱۳ تا کنون محسوب می شود.

گفتنی است، ابراز نگرانی رژیم صهیونیستی از احتمال دست یابی گروه های تروریستی نظیر داعش و النصره به تسلیحات روسی در حالی به عنوان بهانه سفر نتانیاهو به روسیه اعلام می شود که تا کنون تصاویر زیادی از کمک های این رژیم به گروه تروریستی داعش در سوریه منتشر شده است. یکی از این مجموعه افشاگری ها مروبوط به عیادت نتانیاهو از تروریست های وابسته به گروه تکفیری-صهیونیستی داعش در سرزمین های اشغالی است و به وضوح نشان می دهد که تروریست های زخمی در بیمارستان های رژیم اشغالگر قدس بستری و مورد مداوا قرار می گیرند تا دوباره بتوانند با دولت سوریه به مبارزه بپردازند.