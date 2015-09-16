به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، ارتش و نیروهای مردمی عراق همچنان به عملیات پاکسازی شهر الرمادی واقع در استان الانبار ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، ارتش و نیروهای مردمی در جریان مبارزه با تکفیریها در این شهر پیشروی گسترده ای را محقق کرده اند.

از سوی دیگر، تروریست های تکفیری داعش با شلیک چند خمپاره منطقه «الخالدیه» واقع در استان الانبار را هدف قرار دادند.

در جریان این حمله که ساعاتی قبل انجام شد، ۲۰ غیرنظامی کشته و یا زخمی شدند.

این تحولات در حالی است که جنگنده های ائتلاف بین المللی طی چند نوبت مناطقی در شهر موصل واقع در استان الانبار را بمباران کردند.