۵٠ درصد معافیت گمرکی برای تجار افغان در بندر چابهار اعمال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی اوسط هاشمی در سفر به ولایت نیمروز افغانستان در دیدار با تجار ملی این کشور اظهار داشت: تلاش داریم عبور و مرور تجار ایرانی و کشور افغانستان در مرز استان تسهیل شود.

وی افزود: تردد در مرز برای تجار ایران و افغانستان آزاد است و این موضوع یکی از مباحث مورد توافق ۲ طرف در توافقنامه پایانی خواهد بود، اگر تجار افغانستان تجارت خارجی خود را به سمت چابهار سوق دهند معافیت های ویژه ای برای آنان در نظر خواهیم گرفت.

هاشمی ادامه داد: در مقابل ایران از کشور افغانستان توقع دارد نسبت به معافیت های گمرکی برای تجار ایرانی اهتمام ورزد، در صورت معافیت های دو جانبه ما آمادگی داریم تا به تجار افغانستان در ارائه سوخت بیش از ٣٠ درصد تخفیف دهیم.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان بیان کرد: تردد در مرز میلک سیستان و بلوچستان از سوی ایران تا پایان ماه شبانه روزی خواهد شد و گمرک ولایت نیمروز افغانستان نیز باید به روان سازی تردد در این مرز کمک کند. استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه از تجار افغانستان برای سرمایه گذاری در ایران دعوت کرد و افزود: ایران آمادگی هرگونه همکاری با سرمایه گذاران افغانستان را دارد.

وی با اشاره به مزیت های گوناگون ولایت نیمروز افغانستان نسبت به سایر مناطق این کشور افزود: افغانستان هر میزان سهمیه برای تردد وسایط حمل و نقل در سیستان و بلوچستان بخواهد در اختیارش خواهیم گذاشت.

هاشمی گفت: قطب اقتصادی افغانستان ولایت نیمروز است اما هنوز نتوانسته به خوبی ایفای نقش کند، تلاش بر این است تا این منطقه به بارانداز ملی تبدیل شود.

والی ولایت نیمروز افغانستان در ادامه این نشست از ایران به عنوان سکوی پیشرفت اقتصادی منطقه یاد کرد و گفت: توسعه ترانزیت نیمروز افغانستان و چابهار استان سیستان و بلوچستان موجب پیشرفت دوسویه خواهد شد.

محمد سمیع لورگری گفت: تسهیل در عبور و مرور تجار افغانستان و ایران افزایش مراودات دو جانبه را به دنبال خواهد داشت.

در ادامه این نشست شماری از تجار افغانستان به برخی از مشکلات خود در تجارت با ایران اشاره کردند که استاندار سیستان و بلوچستان به آنان پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار سیستان و بلوچستان روز سه شنبه به همراه تیمی متشکل از معاون امنیتی و انتظامی استانداری و چند نفر از مدیران دستگاه های اجرایی استان به ولایت نیمروز افغانستان سفر کرد و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت.

هاشمی در ابتدای این سفر در نشستی رسمی با مقامات ولایت نیمروز افغانستان به تشریح سفر خود پرداخت و در ادامه با تجاری این کشور دیدار کرد.