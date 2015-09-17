به گزارش خبرگزاری مهر، در باب چند و چون نسبت فلسفه و علوم انسانی ـ اجتماعی ادبیات نسبتا قابل ملاحظه ای در جهان و تا حدودی ـ در قیاس با ایران ـ در دنیای عرب وجود دارد. در ایران معاصر اما با طیفی از دیدگاهها در باب چیستی، امکان و سطوح تعامل این دو حوزه کلان معرفتی مواجه ایم؛ طیفی که در یک سوی آن بر وابستگی حداکثری علوم انسانی ـ اجتماعی به فلسفه (عمدتاً از سوی بعضی فیلسوفان و فلسفه پژوهان) و در سوی دیگر بر استقلال حداکثری و حتی بی نیازی علوم انسانی ـ اجتماعی از فلسفه (عمدتا از سوی بعضی اصحاب و اساتید علوم انسانی ـ اجتماعی)، تاکید می شود.

در این میان، البته با تنوعی از دیدگاه ها مواجه ایم که در این نشست خواهیم کوشید ضمن مروری کوتاه به این دیدگاه ها، به بحث در باب دیدگاه برگزیده، یعنی تامل در باب وجوه چندگانه و دیالکتیکی این رابطه و امکانات و محدودیت های نظری-تاریخی آن، بپردازیم.



این سخنرانی ۱۴ شهریور ۹۴، به همت گروه فلسفه و علوم اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران در مکان این انجمن واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ایراد شده است.