یک شهر در هلمند به کنترل طالبان درآمد/چهار شهر ارزگان در خطر سقوط

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، «رحیم الله خان»، فرمانده امنیتی ولایت ارزگان اعلام کرد هم اکنون درگیری های شدیدی میان شبه نظامیان طالبان و نیروهای امنیتی در چهار شهر این ولایت جریان دارد.

گفته می شود شدت این درگیری در شهر «چنارتو» بیشتر از بقیه شهرها است. «جان محمد پوپل»، معاون شورای ولایتی ارزگان به رسانه ها گفت: در صورتی که نیروهای کمکی ارتش به این شهر اعزام نشوند شهر چنارتو سقوط خواهد کرد.

همچنین خبر می رسد شهر «کجکی» در ولایت هلمند نیز امروز به دست طالبان سقوط کرده است.

پس از اعلام و تایید خبر مرگ ملاعمر، حملات طالبان به طور گسترده ای افزایش پیدا کرده است. در هفته های اخیر بسیاری از شهرهای افغانستان هدف تهدید طالبان قرار گرفته است.