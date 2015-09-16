تساوی پرسپولیس و سایپا در ۴۵ دقیقه سرد/ طارمی پنالتی خراب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته ششم رقابت های فوتبال لیگ برتر عصر امروز چهارشنبه بین تیم های پرسپولیس و سایپا در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که دو تیم در پایان به تساوی بدون گل دست یافتند.

در این دیدار که به قضاوت احمد صالحی و در حضور کمتر از ۱۰ هزار تماشاگر برگزار شد، دو تیم نیمه اول را پراشتباه و کسل کننده پشت سرگذاشتند و بیشتر از هر چیز اشتباهات فردی بازیکنان بود که حوصله تماشاگران را سر برد.

ضمن اینکه بازیکنان دو تیم بارها روی یکدیگر مرتکب خطا شدند که همین امر سبب شد داور به سه بازیکن پرسپولیس یعنی حاتمی، رضاییان و احمدزاده کارت زرد بدهد. تنها موقعیت این نیمه در دقیقه ۲۱ رقم خورد که پرسپولیس می توانست روی ضربه سر احمدزاده دروازه حریف را باز کند که دروازه بان سایپا اجازه این کار را نداد.

در وقت های اضافه نیمه اول حرکت مهدی طارمی درون محوطه جریمه سایپا با خطای حامد فلاح زاده دروازه بان حریف مواجه شد تا صالحی اعلام ضربه پنالتی کند. این ضربه را طارمی زد که دروازه بان آن را مهار کرد.