اشتباهات داوری در لیگ یک عمدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کلانتری شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پس از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و داماش گیلان تاکید کرد: شناخت لازم از تیم داماش داشتیم و می دانستیم زمانیکه یک مربی فهیم در کنار تیم حضور دارد بازی با آنها مشکل است.

وی ادامه داد: نقاط ضعف و قدرت تیم داماش را می دانستیم و تلاش کردیم از همان منطقه به نتیجه مثبت برسیم.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز افزود: اگر بازیکنان ما به سه گل رضایت نمی دادند می توانستیم با گلهای بیشتر زمین را ترک کنیم که متاسفانه چنین نشد وپس از زدن گل سوم بازیکنان انگیزه خود را از دست دادند.

کلانتری تصریح کرد: نیمه دوم بازی را بیشتر پسندیدم زیرا از لحاظ تاکتیکی بازی بهتری انجام شد.

وی در خصوص وضعیت داوری نیز تاکید کرد: هیچ داوری از عمد اشتباه نمی کند و همانگونه که مربی و بازیکنان نیز اشتباه می کنند داور هم این امکان را دارد.

کلانتری افزود: به اعتقاد من در همین بازی هم داور یک پنالتی برای فجر نگرفت که البته ما به این مباحث عادت کردیم.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در خصوص فشردگی بازیها نیز گفت: خستگی بازیکنان را اذیت می کند و من تلاش می کنم که در چند پست به طور چرخشی از بازیکنان استفاده کنم.

تیم فجر شهید سپاسی شیراز با نتیجه سه بر یک داماش گیلان را در ورزشگاه حافظیه شیراز شکست داد.