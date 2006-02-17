فولاد خوزستان از دوشنبه براي ليگ قهرمانان آسيا استارت مي زند

به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازتساوي بيرون ازخانه تيم فولاد خوزستان مقابل تيم شهيد قندي يزد، مربيان فولاد تمرينات اين تيم را بمدت سه روز تعطيل كردند تا بازيكنان فولاد پس ازاستراحتي چند روزه خود را براي دورجديد تمرينات بدنسازي و حضوردرمسابقات ليگ قهرمانان آسيا آماده كنند.

قراراست تمرينات تيم فولاد خوزستان از بعد ازظهر روز دوشنبه دركمپ اختصاصي تيم فولاد در اهواز زيرنظر نناد نيكوليچ و عبدالله ويسي ازسرگرفته شود.

تيم فولاد درچارچوب مسابقات ليگ برتر روز 13 اسفند در ورزشگاه دستگردي ميهمان تيم پاس تهران است وبه فاصله 4 روز بعد نخستين ديدارخود را دررقابتهاي ليگ قهرمانان درهمين ورزشگاه مقابل تيم القادسيه كويت برگزارخواهد كرد. قراراست تيم فولاد خوزستان ازروز 12 اسفند ماه بمدت يك هفته اردوي آماده سازي خود را درتهران برپا كند.

گفتني است: تيم فوتبال فولاد خوزستان درگروه A رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا با تيمهاي اللقاديسه كويت، الاتحاد سوريه و پاختاكور ازبكستان همگروه است. اين تيم درحال حاضربا 33 امتياز در رده هفتم رقابتهاي ليگ برتر ايران قراردارد.