گفتگوی تلفنی اردوغان و مرکل درباره بحران آوارگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رجب طیب اردوغان» و «آنگلا مرکل» در تماسی تلفنی درباره بحران کنونی آوارگان به بحث و تبادل نظر پرداختند. د راین گفتگو طرفین بر لزوم مشارکت جامعه بین الملل به خصوص اتحادیه اروپا در رسیدگی به امور آوارگان سوری و حل بحران آنان تأکید کردند.

اردوغان در این باره گفت: ترکیه میزبانی حدودا ۲ میلیون آواره سوری و عراقی را بر عهده گرفته است. مرکل نیز از تلاش های ترکیه در این خصوص قدردانی کرد و گفت: اتحادیه اروپا باید برای مواجهه با بحران انسانی کنونی مسئولیت بیشتری را برعهده بگیرد. وی افزود: ما از گفتگو با ترکیه برای یافتن راه حل های دیگر استقبال می کنیم.

پیش از این «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در دیدار با «کریستالینا جورجیوا» نایب رئیس کمیسیون اروپا از نحوه برخورد اروپا با بحران ایجاد شده برای مهاجران انتقاد کرد و گفت این اتحادیه به دلیل اینکه مسؤل ایجاد درگیری ها و به وجود آمدن بحران کنونی است، باید مسؤلیت آن را بر عهده بگیرد.

لاوروف ادامه داد: عدالت حکم می کند که کشورهای مسبب درگیری و ایجاد مهاجران کنونی، نه تنها مسئولیت آن را بر عهده بگیرند، بلکه کمک های انسانی بیشتری را نیز به این افراد تقدیم نمایند.

گفتنی است «ملیسا فلمینگ» سخنگوی کمیساریای عالی امور آوارگان سازمان ملل متحد روز جمعه ۶ شهریور ماه سال جاری گفته بود از ۳۰۰ هزار پناهجویی که تلاش کرده اند به اروپا وارد شوند حدو ۲۰۰ هزار نفر وارد یونان و حدود ۱۰۰ هزار نفر دیگر وارد ایتالیا شده اند، این در حالی است که در سال گذشته میلادی ۲۱۹ هزار پناهجو به اروپا رفته اند.