به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نعمتی عصر چهارشنبه پیش از بازی گروهش برابر منصوری قرچک افزود: با توجه به شکستی که در هفته گذشته برابر مس سنگون داشتیم، این هفته تمرینات خود را فشرده تر برگزار کردیم و اکنون بازیکنانم با کسب آمادگی منتظر رویارویی با منصوری قرچک هستند.

وی تصریح کرد: منصوری تیمی خوب و باتجربه است و باتوجه به اینکه در چند هفته اخیر نتیجه نگرفته است، قطعا جهت کسب سه امتیاز به مشهد می آید اما امیدوارم هر تیمی که لایق پیروزی است به آن دست یابد.

نعمتی ادامه داد: برای ما پیروزی در این مسابقه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ چراکه برای باقی ماندن در جمع گروه‌های بالانشین لیگ نیاز به سه امتیازداریم.

وی در رابطه با محرومان و مصدومان گروهش مقابل منصوری قرچک گفت: خوشبختانه هم‌اکنون گروه در شرایط خوبی به سر می‌برد و تنها بازیکن محروم ما برای این دیدار ناصر عجم است.

گفتنی است؛ دیدار دو گروه فوتسال اقتدار نوین فردوسی مشهد و منصوری قرچک از ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۷ شهریورماه در سالن کارگران قاسم‌آباد مشهد برگزار می‌شود.