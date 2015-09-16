استعفای کبیر از هدایت تیم بسکتبال شهرداری گرگان/ وعده ها محقق نشد

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز شنیده ام که «اسدالله کبیر» از هدایت تیم بسکتبال شهرداری گرگان استعفا کرده اما هنوز رسمی به ما اعلام نشده است.

چراغعلی افزود: در صحبتی که روزهای گذشته با همدیگر داشتیم، وی اعلام کرده بود که حضورش در تیم شهرداری توجیهی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه گفته می شود حضور وی روی نیمکت تیم شهرداری به خاطر عضویت در شورای شهر گرگان غیرقانونی است، صحت ندارد و سال گذشته نیز وی بدون مشکل هدایت تیم را بر عهده داشت.

وی در خصوص علت استعفای کبیر عنوان کرد: وی به من گفته بود به خاطر تحقق نیافتن وعده های مدیریت در بحث بودجه تیم، ما نتوانستیم بازیکنان موردنظر خود را جذب کنیم و ادامه کار را منطقی نمی دانم.

رئیس هیئت بسکتبال گرگان درباره اینکه گفته می شود کلاسنگیانی به عنوان سرمربی تیم انتخاب شده گفت: تا جایی که من اطلاع دارم قرار بود حمیدرضا کلاسنگیانی فعلاً به عنوان سرپرست انتخاب شود تا فرد جدیدی معرفی شود.

گفتنی است؛ تیم شهرداری گرگان در فصل گذشته رقابت های لیگ حرفه ای در جایگاه چهارم قرار گرفت. فصل جدید لیگ برتر بسکتبال از هفتم آبان ماه آغاز می‌شود.