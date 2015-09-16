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۲۵ شهریور ۱۳۹۴، ۲۱:۲۳

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد:

بارندگی و رعد و برق گلستان را فرا گرفت/ احتمال آبگرفتگی معابر

بارندگی و رعد و برق گلستان را فرا گرفت/ احتمال آبگرفتگی معابر

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به آغاز بارندگی شدید از شامگاه چهارشنبه در گلستان، گفت: احتمال آب گرفتگی معابر دور از ذهن نیست.

سیدمحمدرضا رضوی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بارندگی های شدیدی که از روزهای گذشته اخطار آن ها اعلام شده بود، از شامگاه چهارشنبه در گلستان آغاز شد.

وی افزود: این بارش های شدید گاهی همراه با رعد و برق به ویژه در مناطق غربی و ارتفاعات جنوب غرب است.

وی بیان کرد: تا اواسط روز جمعه احتمال می رود این بارندگی ها ادامه داشته باشد.

رضوی تاکید کرد: با توجه به این سامانه احتمال آب گرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب دور از ذهن نیست.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دریا مواج است و دما بین ۳ تا ۶ درجه کاهش می یابد.

کد مطلب 2917647

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