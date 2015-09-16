  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۵ شهریور ۱۳۹۴، ۲۱:۴۹

مسافران از محور هراز تردد نکنند؛

ریزش کوه جاده چالوس را مسدود کرد

ریزش کوه جاده چالوس را مسدود کرد

مدیرسالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از مسدود شدن محور چالوس خبر داد و گفت: مسافران از محور هراز تردد نکنند.

یاسر خالدی در گفتگو با مهر از مسدود شدن محور چالوس خبر داد و گفت: محور چالوس محدوده تونل شماره ۷ با ریزش کوه مواجه شده و تونل شماره ۶ هم با سیلاب شدیدی روبرو است، به همین دلیل این محور مسدود است.

وی با اشاره به اینکه احتمال ریزش کوه در محور هراز هم وجود دارد، افزود: مسافران حدالاامکان از محور هراز تردد نکنند چرا که احتمال ریزش کوه و مسدود شدن مسیر وجود دارد.

مدیر سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور بابیان اینکه رانندگان از مسیرهای فیروزکوه و قزوین - رشت تردد کنند، اظهار داشت: از رانندگان درخواست می شود در صورت امکان امشب از مسیر محورهای شمالی استفاده نکنند.

 

کد مطلب 2917648

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها