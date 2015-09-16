ریزش کوه جاده چالوس را مسدود کرد

یاسر خالدی در گفتگو با مهر از مسدود شدن محور چالوس خبر داد و گفت: محور چالوس محدوده تونل شماره ۷ با ریزش کوه مواجه شده و تونل شماره ۶ هم با سیلاب شدیدی روبرو است، به همین دلیل این محور مسدود است.

وی با اشاره به اینکه احتمال ریزش کوه در محور هراز هم وجود دارد، افزود: مسافران حدالاامکان از محور هراز تردد نکنند چرا که احتمال ریزش کوه و مسدود شدن مسیر وجود دارد.

مدیر سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور بابیان اینکه رانندگان از مسیرهای فیروزکوه و قزوین - رشت تردد کنند، اظهار داشت: از رانندگان درخواست می شود در صورت امکان امشب از مسیر محورهای شمالی استفاده نکنند.