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۲۵ شهریور ۱۳۹۴، ۲۱:۵۳

نماینده ولی فقیه در استان مطرح کرد:

ورزش سبب بروزاستعداد درونی جوانان می شود/ضرورت حمایت از ورزشکاران

ورزش سبب بروزاستعداد درونی جوانان می شود/ضرورت حمایت از ورزشکاران

خرم آباد - نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه ورزش سبب بروز استعداد درونی جوانان می شود، گفت: حمایت از ورزشکاران را یک امر ضروری می دانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه چهارشنبه در دیدار با اعضای تیم کاراته استان با اشاره به اینکه از همت بلند و عزم جدی جوانان لرستانی صمیمانه تقدیر می کنم، اظهار داشت: جوانان نیازمندی های فروانی دارند که یکی از این نیازمندی ها حفظ نشاط و شادابی جوانی است.

وی با بیان اینکه ورزش یکی از راه هایی است که می توان نشاط و شادابی جوانی را به وسیله آن تامین کرد، تصریح کرد: ورزش سبب بروز استعدادهای درونی جوانان می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه جوانی و ورزش کردن ظرفیتی است برای رشد، بالندگی و توانمند سازی افزود: انسان در سایه قدرت جسمی و روحی می تواند به عبادت خداوند متعال بپردازد.

مجموعه تیم کاراته استان جوانان دوست داشتنی و ولایی هستند

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه مجموعه تیم کاراته استان جوانان دوست داشتنی، ولایی و بسیار خوب هستند، گفت: آرزوی موفقیت و سربلندی تیم کاراته استان را داریم.

وی با بیان اینکه خداوند متعال عواملی در وجود جوانان قرار داده که سبب برتری آنها خواهد بود، تصریح کرد: اعتماد به نفس و خودباوری یکی از این عوامل بوده که باید جوانان خود را باور داشته باشند تا بتوانند به موفقیت برسند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه استمداد از خداوند متعال و ائمه اطهار رمز موفقیت در امور است، افزود: آنچه که مهم و ضروری بوده اخلاق ورزشی است.

آیت الله میرعمادی ادامه داد: برد و باخت نیز مهم است اما ورزشکار باید پیام آور اخلاق باشد.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از ورزشکاران را یک امر ضروری می دانیم، گفت: از مدیران ذی ربط نیز خواسته ایم در راستای حمایت از ورزشکاران تلاش کنند.

کد مطلب 2917649

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