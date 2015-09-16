ورزش سبب بروزاستعداد درونی جوانان می شود/ضرورت حمایت از ورزشکاران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه چهارشنبه در دیدار با اعضای تیم کاراته استان با اشاره به اینکه از همت بلند و عزم جدی جوانان لرستانی صمیمانه تقدیر می کنم، اظهار داشت: جوانان نیازمندی های فروانی دارند که یکی از این نیازمندی ها حفظ نشاط و شادابی جوانی است.

وی با بیان اینکه ورزش یکی از راه هایی است که می توان نشاط و شادابی جوانی را به وسیله آن تامین کرد، تصریح کرد: ورزش سبب بروز استعدادهای درونی جوانان می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه جوانی و ورزش کردن ظرفیتی است برای رشد، بالندگی و توانمند سازی افزود: انسان در سایه قدرت جسمی و روحی می تواند به عبادت خداوند متعال بپردازد.

مجموعه تیم کاراته استان جوانان دوست داشتنی و ولایی هستند

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه مجموعه تیم کاراته استان جوانان دوست داشتنی، ولایی و بسیار خوب هستند، گفت: آرزوی موفقیت و سربلندی تیم کاراته استان را داریم.

وی با بیان اینکه خداوند متعال عواملی در وجود جوانان قرار داده که سبب برتری آنها خواهد بود، تصریح کرد: اعتماد به نفس و خودباوری یکی از این عوامل بوده که باید جوانان خود را باور داشته باشند تا بتوانند به موفقیت برسند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه استمداد از خداوند متعال و ائمه اطهار رمز موفقیت در امور است، افزود: آنچه که مهم و ضروری بوده اخلاق ورزشی است.

آیت الله میرعمادی ادامه داد: برد و باخت نیز مهم است اما ورزشکار باید پیام آور اخلاق باشد.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از ورزشکاران را یک امر ضروری می دانیم، گفت: از مدیران ذی ربط نیز خواسته ایم در راستای حمایت از ورزشکاران تلاش کنند.