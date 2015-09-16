تیم کاراته مردان لرستان به مسابقات جهانی«شیتوریو» اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا قندی پور شامگاه چهارشنبه در دیدار اعضای تیم کاراته استان با نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به اینکه تیم کاراته مردان استان امروز به مسابقات جهانی شیتوریو که در تهران برگزار می شود اعزام می شوند، اظهار داشت: تیم لرستان متشکل از ۳۰ نفر در این مسابقات به رقابت می پردازند.

تیم کاراته لرستان از بهترین تیم های کشور است

وی با بیان اینکه ۱۸ تیم خارجی و ۱۵ تیم از ایران در این مسابقات جهانی رقابت می کنند، تصریح کرد: تیم های ایرانی شرکت کننده در مسابقات در مسابقات انتخابی مختلفی گزینش شده و سپس برای حضور در این مسابقات جهانی دعوت شده اند.

مربی و سرپرست تیم کاراته لرستان با تاکید بر اینکه اعضای تیم کاراته استان از اعضای تیم ملی بوده و در مسابقات بین المللی و جهانی نیز صاحب رتبه و عنوان هستند، افزود: امیر رضا کاکی کوچکترین عضو تیم کاراته لرستان بوده که نابغه کاراته در کشور است.

قندی پور یادآور شد: تیم کارته لرستان یکی از بهترین تیم های کشور بوده و همه انتظار مدال از آن را دارند.

وی با اشاره به مشکلات این تیم برای اعزام به مسابقات اظهار داشت: نبود امکانات برای تمرین اعضای تیم و همچنین نبود اعتبار لازم برای اعزام تیم از جمله مشکلات تیم کاراته استان است.

دست خالی هیئت کاراته لرستان برای تامین امکانات

مربی و سرپرست تیم کاراته لرستان با بیان اینکه هیئت کاراته استان تخته تاتامی برای تمرین نداشته و ورزشکاران روی تشک های مخصوص ورزش جودو کار می کنند که این امر برای ورزشکاران ضرر دارد، تصریح کرد: دست هیئت کارته استان برای تامین تجهیزات لازم خالی است.

مربی و سرپرست تیم کاراته لرستان با اشاره به اینکه هیئت کاراته استان تنها یک تشک مخصوص ورزش کاراته دارد که این یک تخته نیز در همه شهرستان های استان منتقل می شود تا ورزشکاران کل استان بتوانند از آن استفاده کنند، گفت: متاسفانه ورزش کاراته در استان حتی خانه ورزشی نیز ندارد.

کاپیتان تیم کاراته لرستان نیز در سخنانی با اشاره به اینکه ورزشکارن کاراته استان بدون حمایت توانسته اند ظرفیت های خود را نشان دهند و در مسابقات جهانی حضور پیدا کنند، اظهار داشت: ورزش کاراته در استان این ظرفیت و پتانسیل را دارد که بتواند بیش از این مطرح شود و نیاز است که اداره کل ورزش و جوانان به این رشته ورزشی توجه بیشتری داشته باشند.