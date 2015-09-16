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۲۵ شهریور ۱۳۹۴، ۲۱:۵۷

خبرگزاری روسی مطرح کرد:

احتمال بازدید« آمانو » از سایت پارچین

احتمال بازدید« آمانو » از سایت پارچین

یک منبع دیپلماتیک درباره احتمال دیدار «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از سایت نظامی پارچین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فردریک داهل» سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی از دیدار «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس از ایران به منظور گفتگو درباره اجرایی کردن توافق هسته ای ۱۴ جولای میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» خبر داد.

وی در ادامه گفت: ما در حال حاضر سرگرم مذاکره با ایران در خصوص نقشه راهی هستیم که به موجب آن قرار است موضوعات مربوط به برنامه هسته ای ایران شفاف سازی شود.

سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی خاطر نشان کرد: در همین راستا، دیدار مدیر کل آژانس از ایران در حال بررسی است و هنوز نمی توان جزئیات بیشتری را در این خصوص اعلام کرد.

همچنین، این خبرگزاری روسی به نقل از یک منبع دیپلماتیک ادعا کرد که این احتمال وجود دارد که آمانو در این دیدار از تأسیسات پارچین نیز بازدید داشته باشد.

کد مطلب 2917655

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