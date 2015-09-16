احتمال بازدید« آمانو » از سایت پارچین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فردریک داهل» سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی از دیدار «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس از ایران به منظور گفتگو درباره اجرایی کردن توافق هسته ای ۱۴ جولای میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» خبر داد.

وی در ادامه گفت: ما در حال حاضر سرگرم مذاکره با ایران در خصوص نقشه راهی هستیم که به موجب آن قرار است موضوعات مربوط به برنامه هسته ای ایران شفاف سازی شود.

سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی خاطر نشان کرد: در همین راستا، دیدار مدیر کل آژانس از ایران در حال بررسی است و هنوز نمی توان جزئیات بیشتری را در این خصوص اعلام کرد.

همچنین، این خبرگزاری روسی به نقل از یک منبع دیپلماتیک ادعا کرد که این احتمال وجود دارد که آمانو در این دیدار از تأسیسات پارچین نیز بازدید داشته باشد.