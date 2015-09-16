آیت الله خزعلی نقش بسزایی در برهه های حساس انقلاب ایفا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله واعظ طبسی طی پیامی ارتحال عالم متقی و مجاهد، حضرت آیتالله خزعلی رحمه الله علیه عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است: رحلت عالم متقی و مجاهد، حضرت آیتالله آقای حاج ابوالقاسم خزعلی عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و دبیر کل بنیاد بینالمللی غدیر موجب تأسف و تألم عمیق اینجانب گردید.
آیتالله واعظ طبسی اذعان کرد: ایشان شخصیتی برخوردار از اخلاص و تقوا و پاکیزگی، عالمی مبارز و پارسا که در برهههای حساس همچون انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی کشور نقش تأثیرگذاری ایفا کردند که درود و رحمت الهی به روان پاک او باد.
همچنین در این پیام تسلیت آمده است: در جوار مرقد مطهر حضرت رضا(ع) برای آن عالم جلیلالقدر علو درجات و برای بازماندگان ارجمند و بیت شریف ایشان از پیشگاه خدای متعال سلامتی و صبر مسئلت می کنم.
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