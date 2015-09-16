به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای بسکتبال جوانان منطقه کشور با صعود تیم های قزوین و تهران به مرحله نیمه نهایی پیگیری شد.

در این رقابتها که به مدت سه روز درسالن شهید بابایی قزوین پیگیری شد و روز چهارشنبه به پایان رسید تیمهای قزوین،تهران، خراسان رضوی و گلستان حضور داشتند در روز نخست این رقابتها تیم مشهد موفق شد با حساب ۷۸ بر ۷۷ تیم تهران را شکست دهد و قزوین هم با حساب ۷۹ بر ۵۸ گرگان را از پیش رو برداشت.

در روز دوم این رقابتها تیم قزوین موفق به شکست مشهد شد و در آن سو هم تهران بر گرگان غلبه کرد.

اما در روز پایانی این رقابتها تیم های قزوین و تهران به ترتیب برابر گرگان و مشهد به برتری رسیدند تا به این ترتیب جواز حضور در مرحله نیمه نهایی این مسابقات را به دست آورند.

مرحله قبلی این مسابقات هم در سالن شهیدبابایی قزوین برگزار شد که تیم قزوین به قهرمانی رسید.

با این نتیجه دو تیم قزوین و تهران به همراه دو تیم دیگر گروه مقابل مرحله نیمه نهایی رقابتهای بسکتبال جوانان منطقه دو کشور را برگزار خواهند کرد.

امید حمیدی دبیر هیئت بسکتبال قزوین در خصوص سطح فنی این مسابقات گفت: این مسابقات در سطح بالایی برگزارشد و تیم ها رقابت فشرده ای را برای صعود به مرحله بعدی با یکدیگر داشتند و از طرفی هم تمام ملی پوشان تیم جوانان در قالب این چهارتیم حضور داشتند که همین امر بر حساسیت مسابقات افزوده بود.

وی ضمن ابراز رضایت از میزبانی قزوین افزود: در مرحله نیمه نهایی یکی از استان های تهران یا اصفهان میزبانی این مسابقات را برعهده خواهند داشت و تیم ها به صورت ضربدری باهم رقابت خواهند کرد که در نهایت تیم های برتر در فینال و تیم های بازنده در دیدار رده بندی به مصاف هم خواهند رفت.

حمیدی درباره برنامه این تیم برای آینده نیز اظهارداشت: یکی از اهداف ما میزبانی در این رده سنی است و از طرفی هم درصورتی که رقابتها در اصفهان برگزار شود تمام تلاش خود را می کنیم تا بهترین نتیجه را در این رقابتها کسب کنیم.

دبیر هیئت بسکتبال قزوین همچنین درباره تیم جوانان این استان گفت: در پنج سال گذشته تیم جوانان موفق ترین تیم بسکتبال استان قزوین بوده است.

وی ادامه داد: از آنجایی که بازیکنان این تیم قبلا در تیم نونهالان و دوسال هم در تیم نوجوانان بازی کرده وامسال نیز در تیم جوانان باهم همبازی هستند به راحتی می توانند با هم هماهنگ شوند و بازیهای خوبی را از خود به نمایش بگذارند.

حمیدی با اشاره به افتخارات این تیم یادآورشد: در مدت ۴۲ سال سابقه قزوین در بسکتبال کشور این تیم موفق ترین تیم استان بوده و کسب یک مقام سومی و یک قهرمانی نوجوانان و نیز یک نائب قهرمانی با باخت برابر تهران با اختلاف دو پوئن را کسب کرده است.

این مسئول ورزشی درباره وضعیت تیم بسکتبال هفت الماس برای آینده هم تصریح کرد: قطعا سال آینده در لیگ یک شرکت خواهیم کرد هرچند تاکنون مشخص نشده با چه نامی این تیم در رقابتها شرکت کند و احتمال دارد که مدیران شرکت هفت الماس به دلیل بحران اقتصادی دیگر در مسابقات برای این تیم هزینه نکنند که به همین دلیل حضور با تیمی غیر از هفت الماس در لیگ یک بسیار محتمل است.

حمیدی خاطرنشان کرد: این موضوع تا ۱۵ مهرماه به صورت قطعی مشخص می شود که تیم قزوین تحت چه نامی و با چه کادر و بازیکنانی در لیگ یک به مصاف حریفان خود خواهد رفت.