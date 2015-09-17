به گزارش خبرنگار مهر، این هنرمند موسیقی پاپ ایرانی در نشستی که چهارشنبه شب در شیراز برگزار شد درباره اینکه آسیب آنها که خود را به موسیقی جنوبی ضمیمه کرده اند، آسیب زا نیست، بیان کرد: اتفاقا خوشحالم که عده ای خود را به موسیقی جنوب می چسبانند زیرا وقتی کسانی از موسیقی قومیتی وام می گیرند که آنرا ارایه کنند به این معنی است که آن موسیقی غنی است.

مطالعه هنرمندان از موسیقی جنوب کافی نیست

خواننده مشکی پوش آلبوم های «وایسا دنیا» و «کما» با اشاره به اینکه موسیقی جنوب برای خود جایگاه والایی دارد، تنها خرده ای که به این آسیب می شود گرفت میزان مطالعه ایست که این هنرمندان از موسیقی جنوب دارند که کم است.

او که از موسیقی جنوب ایران به عرصه ترانه های پاپ وارد شد، افزود: چنانچه این خوانندگان و نوازندگان از پتانسیل موسیقی جنوب به طور عمیقی از آنبهره ببرند اتفاقا بسیار مفید است.

صادقی در ابتدای این نشست که در جریان برپایی کنسرت در شیراز برگزار شد قرار گرفتن میان مردم این شهر را همراه با حس وصف ناشدنی عنوان کرد و گفت: شیراز مردمی پر لبخند دارد و در آن نمی شود واقعیت را نگفت.

صادقی درباره بازخورد آلبوم «فقط گوش کن» میان شنوندگان موسیقی خود و دعوتی که به وسیله این آلبوم از مخاطبان می کند تا موسیقی را به شیوه تازه ای تجربه کنند، یادآور شد: اینکه این آلبوم فقط گوش کن بود بر اساس ذهنیت من شکل یافت و دوست داشتم در قالب آلبوم بگنجد و توقع داشتم مخاطبان تازه ای به من افزوده شود، خیلی زودتر از یکسال این توقع برآورده شد.

وی با تایید اینکه کمتر با رسانه ها ارتباط دارد و سعی می کند از آن دوری کند، گفت: در آلبوم "وایسا دنیا" برخی با آن خاطره بازی کردند اما من بعد از این دوست نداشتم مانند این آلبوم کارم را ادامه دهم. بدین خاطر است که علیرغم عده ای که می گویند تمامی آثارم مانند فرزندانم دوست دارم، من اصلا دوست نداشتم کارهایم را به عنوان فرزندانم معرفی کنم. زیرا معتقدم آثارم نباید مانند یکدیگر باشد.

اختلاف با تهیه کننده علت لغو کنسرت کرمان

صادقی در پی لغو کنسرت خود در شهر کرمان، نیز پاسخ داد: علیرغم اینکه اداره ارشاد با ما کمال همکاری را داشت، فقط به خاطر مشکلاتی که با تهیه کننده به وجود آمد این کنسرت برگزار نشد.

این خواننده جنوبی درباره اینکه به تنهایی تمامی کارهای آلبوم های اخیر خود را از جمله ترانه، تنظیم و آهنگسازی را برعهده گرفته توضیح داد: در آلبوم "گوش کن" بود که ۲ مورد ترانه سرایی و آهنگسازی که با خودم نبود از دیگران مشاوره گرفتم. برای داشتن تنوع هم این روی داد. زیرا در قالب آلبوم دوست دارم دارای تنوع ساختاری باشد.

صادقی درباره اینکه چرا در موسیقی پاپ بنیاد تازه ای در این سالها کمتر گذاشته شده با این توضیح که شرایط هنری در سرزمین ما خیلی ایده ال نیست، تصریح کرد: با وجودی که ورودی های موسیقی به کشور ما کم نیست، اما خروجی ها از کشور در زمینه این هنر محدود است. من احساس می کنم خیلی بیشتر باید در این باره ارایه کرد. البته گروه های پاپ بسیاری خیلی آن سوتر موسیقی پاپ کار می کنند که از این جمله گروه های چارتار، دارکوب، پالت یا دنگ شو پا را فراتر از مرزها گذاشتند.

وی درباره مشارکت در آثار مناسبتی موسیقی، بیان کرد: موسیقی اعتقادی ژانری است که بر اساس اعتقاد فرد تولید می شود. بدین خاطر، شرایط تولید موسیقی اعتقادی بسته به نهادهای مرتبط باید حمایت شود.

وزارت ارشاد در دوره جدید پیش قدم مجوزها شده است

وی شرایط گرفتن مجوز برای برگزاری کنسرت در شهرهای ایران را با فراز و نشیب اعلام کرد و گفت: من یکی از آنهایی بودم که همیشه آه و ناله ام بیش از دیگران در مورد صدور مجوز بوده است اما در دوسه سال اخیر فرهنگ و ارشاد خود پیش قدم مجوزها شده است.

خواننده آلبوم «گوش کن» با تاکید بر اینکه این روزها بنابر اتفاقها جوانان ایرانی موسیقی را به خوبی می فهمند و تشخیص می دهند، ابراز کرد: هنرمندان نیز قایلند که برای کارهایشان وقت بگذارند. از این رو معتقدم موضوع مجوز خیلی پیش پا افتاده شده است.

صادقی با ستودن آنچه در دولت تدبیر و امید درباره موسیقی روی داده، گفت: در دولت جدید خصوصا با نظارت جدید به موسیقی نگاه ویژه ای شکل گرفته است. از سویی بسیاری از هنرمندان کنونی با زیرکی تمام حرمت های یک کنسرت موسیقی را نگه می دارند. زیرا موسیقی در کشور ما یک جمع شاد و در عین حال موقر است.

وی با بیان اینکه در یکی دوسال اخیر حجم اجرای کنسرت های موسیقی پاپ بسیار بالاست و رشد داشته، تصریح کرد: پیش از این ها خودم حسرت اجرای کنسرت در شیراز می خوردم.

این خواننده موسیقی پاپ برگزاری کنسرت در شهر شیراز را همراه با حسی ناگفتنی دانست و افزود: خوشبختانه فرهنگ شنیداری و پذیرش کنسرت توسط مردم در شهرهایی چون شیراز افزایش یافته است.

صادقی که در آلبوم های گذشته در فضای ترانه های عمدتا غم انگیز به خوانندگی مشغول بود، با بیان اینکه قرار نیست دیگر تلخ بخواند، ابراز کرد: البته این ترانه ها به معنی آن نیست که ذهنیت تلخ در ادبیات ما وجود دارد.

پی بردن به اصیل بودن هنر موسیقی در شیراز ویژگی است

رضا صادقی درباره اجرای شب گذشته در شیراز، گفت: اتفاق خوبی که در شیراز می افتد و ویژگی این شهر است پی بردن به اصیل بودن هنر موسیقی در این شهر است. کنسرت شیراز نیز احترام بیشتر برگزارکنندگان به نگاه مردم با دکورو لوازم صحنه متفاوت است. در شیراز آنچنان انرژی ها روراست است که در آن آدمهای دوست داشتنی را خیلی خوب می شود دید.

وی با تاکید بر اینکه برای همخوانی با دیگر خوانندگان موسیقی پاپ از جمله شهاب رمضان و عماد طالب زاده برنامه ای ندارد، اجرای ترانه های قدیمی خود در کنسرتها را منوط به رفع سوءتفاهم ها با تهیه کننده پیشین آثارش عنوان کرد و گفت: آهنگ های آلبوم های قدیم بر اساس شرکت ارایه کننده آلبوم ها از ارایه در کنسرتها باز مانده است، اما اینجا قول می دهم همه ترانه های قدیمی را به زودی بخوانم.

این خواننده که پیشتر علاقه خود برای زندگی در شهر اصفهان را اعلام کرده است با بیان اینکه دوست دارد در شیراز زندگی کند، یادآور شد: بزرگترین نعمتی که خداوند می دهد فهم شادی است که مردم شیراز به خوبی آنرا درک کرده اند.

صادقی که پیشتر در فضای مجازی و پایگاه اختصاصی و اینترنتی خود فراخوانی برای تنظیم دوباره ترانه «روم نمیشه» داد، با تاکید اینکه این فراخوان برای بهترین تنظیم بود، اعلام کرد: هنوز تنظیم هایی که دریافت شده مناسب نیست و امیدوارم با ارایه دیگر تنظیم ها نتایج این فراخوان نیز معلوم شود.

وی که بزرگترین الگوی موسیقایی خود را دریا و آرامش آن دانست، تفاوت موسیقی ناب با آنچه به واسطه تکنیک ها و دستگاه های نوین تولید می شود را برشمرد و اشاره کرد: آنچه به این هنر آسیب می رساند عدم تشخیص موسیقی با موسیخی است.

وی بکار بردن این واژه که خوانندگان جوان می گویند می خواهیم اثری بسازیم که بتراکند، به نسل جوان موسیقی توصیه کرد از این واژه پرهیز کنند چراکه هنرمندان اهل ادبیات موسیقی هستند.

این خواننده تاکید کرد: افتخار می کنم از خواندن درپارک و رستورنها به این جایگاه رسیدم. بدین خاطر است که امروز به واسطه این دوست داشتن لحظه ای که به روی صحنه می آیم پیرو داشته باشم.

رضا صادقی که به زودی آلبوم تازه ای را به بازار موسیقی ارایه می دارد، در تدارک برگزاری کنسرت "آن پلاگ" در شیراز و دیگر شهرهای ایران است.

خبرنگار: محمدحسین نیکوپور