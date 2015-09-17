به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتسال آرش قم و چکاد شهریار شامگاه چهارشنبه در دور پنجم از مرحله نهایی انتخابی لیگ دسته اول فوتسال ایران برابر هم قرار گرفتند که این بازی با تقسیم امتیازات همراه بود.

در این مسابقه که در سال ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان و با حضور تماشاگران علاقمند به فوتسال در قم برگزار شد شاگردان محمدرضا قاسمی در تیم آرش قم برابر چکاد شهریار به تساوی ۲ بر ۲ دست یافتند.

در این مسابقه دو تیم بازی دیدنی و نزدیکی به نمایش گذاشتند و آرش توسط حسین رضوی و سعید قربانی به گل رسید اما این بازی با تساوی همراه بود.

آرش در شرایطی در این بازی با تساوی به کار خود پایان داد که در صورت کسب پیروزی در این بازی می‌توانست جواز حضور در لیگ دسته اول کشور را به دست آورد اما با از دست دادن ۲ امتیاز در این بازی، سرنوشت این تیم در آخرین مسابقه آرش در گرگان برابر تیم شهدای جلین گلستان مشخص می‌شود.

با توجه به پیروزی تیم مس کرمان برابر شهدای جلین گرگان، نماینده کرمان با ۱۰ امتیاز صدرنشین است، آرش قم با ۸ امتیاز در رده دوم قرار دارد و چکاد شهریار با ۷ امتیاز سوم است و شهدای جلین گرگان با یک امتیاز در رده چهارم قرار دارد.

از بین این ۴ تیم، ۲ تیم بر‌تر راهی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور در سال ۹۴ می‌شود و این در حالی است که استان قم در این مسابقات یک نماینده دیگر به نام آتلیه طهران داشت که این تیم پس از صعود از مرحله گروهی، در دور حذفی با شکست برابر مس کرمان از دور مسابقات کنار رفت.