به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت دوچرخه سواری استان قزوین چهارشنبه شب با حضور محمود قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری و محمد مشهدی آقایی مدیرکل ورزش و جوانان قزوین و معاونان این اداره و نیز جمعی از دوچرخه سواران قزوین در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان قزوین برگزار شد که در پایان غدیر مذهب برای مدت چهار سال سکاندار دوچرخه سواری قزوین شد.

در این انتخابات۱۷ نفر از اعضای مجمع حق رای داشتند که ۱۵ نفر از آنها به مذهب تنها کاندیدای حاضر در این مجمع رای دادند و دو رای هم ممتنع اعلام شد.

به این ترتیب غدیر مذهب به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت دوچرخه سواری قزوین انتخاب شد که قبل از وی گنجی این مسئولیت را برعهده داشت.

این هیئت از اردیبهشت ماه به صورت سرپرستی توسط مذهب اداره می شد که با برگزاری این مجمع به صورت رسمی کار مدیریت بر رکابزنان قزوینی و مسائل دیگر دوچرخه سواری قزوین برعهده رئیس جدید قرار گرفت.

غدیر مذهب رئیس هیئت دوچرخه سواری قزوین درباره انتخابات برگزار شده گفت: در این انتخابات تنها کاندیدای ریاست هیئت بودم که از دو ماه قبل به عنوان سرپرست وظیفه داشتم تا کار مجمع را انجام دهم.

وی ادامه داد: در این مجمع ۱۷ نفر از اعضای مجمع حق رای داشتند که در نهایت ۱۵ نفر از آنان به اینجانب رای دادند که امیدوارم بتوانم پاسخگوی اعتماد آنها باشم.

غدیرمذهب تصریح کرد: این انتخابات در یک فضای آزاد برگزار شد و در نهایت با اعلام برنامه ها اعضا به کاندید مورد نظر خود رای دادند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری قزوین در باره شناخت خود از این رشته در قزوین نیز اظهارداشت: قبل از انقلاب ورزشکار دوچرخه سواری و در یک مقطع زمانی نیز مشاور عالی فدراسیون تا بازی های آسیایی پکن بودم و سابقه ریاست و دبیری و نائب رئیسی هیئت و نیز ریاست دوچرخه سواری بسیج و وزارت دفاع را در کارنامه دارم.

وی ادامه داد: دوچرخه سواری استان درگذشته بسیار قوی بود ولی اکنون کمی ضعیف شده و از طرفی هم مسائلی در این هیئت رخ داد که ما را عقب انداخت که امروز باید آن را ساماندهی کنیم.

مذهب ضمن اشاره به دعوت دو بانوی رکابزن استان به تیم ملی درباره برنامه های خود در این هیئت هم گفت: دو برنامه بلند مدت و کوتاه مدت برای دوچرخه سواری قزوین داریم که در برنامه کوتاه مدت خود را با تقویم مسابقات فدراسیون هماهنگ و از طرفی تقویم مدون سال ۹۵ خود را ارائه می کنیم.

وی ادامه داد: در برنامه دراز مدت هم چند کار اساسی در این هیئت داریم که یکی از آنها راه اندازی هیئت های شهرستانی است.

رئیس هیئت دوچرخه سواری قزوین بیان کرد: علاوه براین باشگاه بدنسازی هیئت را تاسیس می کنیم تا به عنوان پایگاه در اختیار ما باشد که کارهای مقدماتی آن انجام شده است.

وی اضافه کرد: همچنین با هماهنگی باشگاه سورن دی که در تهران فعالیت دارد توافق کردیم تا با نام این باشگاه در قزوین در رقابتهای لیگ برتر حاضر شویم.

رئیس هیئت دوچرخه سواری قزوین خاطرنشان کرد: همچنین زمینی را برای احداث پارک دوچرخه کوهستان در قزوین اختصاص خواهیم داد که قبلا در این زمینه کارهایی انجام شده ولی نیمه تمام مانده است که با ساخت آن ورزشکاران ما می توانند در رشته های کوهستان و تریال و کانهیل تمرین کنند.

مذهب درباره برنامه خود برای بانوان هم اظهارداشت: برای اولین بار نائب رئیس بانوان هیئت دوچرخه سواری قزوین معرفی شد که از داوران این رشته است و کار به طور رسمی آغاز شده و برنامه های خوبی برای بانوان داریم و امیدواریم بانوان استان هم مانند آقایان دراین رشته فعال شوند.

وی درباره امکانات قزوین در این رشته هم یادآورشد: وسایل دوچرخه سواری معمولا لوازم لوکس و گرانی است که هیئت به تنهایی توانایی تهیه آنها را ندارد و در شرایط کنونی این امکانات در سطح معمولی است لذا در این راستا نیازمند کمک مسئولان هستیم.

رئیس هیئت دوچرخه سواری قزوین در در پایان بیان کرد: در حال حاضر در قزوین رکابزنان خوبی مانند میثم رضایی در رده سنی بزرگسالان که در لیگ برتر در قالب تیم تهرانی رکاب می زند و امیرحسین خلیلی در رده سنی امید داریم که می توانند در آینده برای قزوین افتخارآفرین باشند.