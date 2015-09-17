به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه جلسه شورای شهر اردبیل با بررسی یکی از پیشنهادات مطروحه در خصوص جبران کمبودهای درآمدی شهرداری از طریق یک تفاهم نامه درخواستی با بانک شهر به محل ارائه نظرات مغایر و مخالف اعضای شورای شهر با نحوه اجرای این طرح تبدیل شد.

پیش از این اوایل مرداد ماه امسال بود که شورای شهر اردبیل برای اولین بار میزبان نمایندگان بانک شهر اردبیل و منطقه شمال غرب کشور بود تا جایی که نمایندگان این بانک از رفتارهای عجیب شهرداری و شورای شهر اردبیل طی سال های اخیر گله و از اینکه بر خلاف استان ها و شهرهای دیگر از ظرفیت بانک شهر استفاده نشده و نسبت به تفاهم نامه هایی که قبلا طرح شده است، توجهی نمی شود انتقاد کردند.

خبرگزاری مهر در گزارشی تحت عنوان «انتقاد مدیر بانک شهر از رفتار متفاوت در اردبیل/شورا: حق می دهیم» نسبت به انعکاس نظرات مدیران بانکی و اعضای شورای شهر در خصوص این نظرات پرداخت.

تمامی گفتگو های صورت گرفته در آن جلسه اولین روز مرداد ماه موجب شد تا بار دیگر شورا با تائید و پذیرش این گله مندی ها در تعامل خود با بانک شهر تجدید نظر کند و این مهم دستاویزی برای شهرداری اردبیل بود که تعامل با بانک شهر را به عنوان یکی از گزینه های حمایت مالی از بدنه اجرایی خود یک ماه بعد در قالب یک نامه درخواستی روی میز کار شورا بگذارد.

در نامه ای شهرداری اردبیل از شورای شهر خواست نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری با بانک شهر رای مثبت داده و در ۹ بند مفاد این تفاهم نامه را مطرح کرد تا برای اولین بار تعاملات هدفمند بانکی شهرداری اردبیل با بانکی که معتقد است ۸۰ درصد آن متعلق به شهرداری ها است نظر مثبت دهد.

با این وجود اعضای شورای شهر که به نظر می رسید این ۹ بند را بارها و بارها مطالعه کرده و نسبت به چند و چون و عواقب آن از تخصص و تجربه های شخصی گرفته تا تلفن و گفتگو با شهرداری های شهرهای دیگر اطلاع کامل یافته اند، در وهله اول چندان روی خوشی به تفاهم نامه درخواستی نشان ندادند.

هر چند رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به ضرورت بهره گیری از ظرفیت بانک شهر آن هم در رکود اقتصادی حاکم بر پروژه های عمرانی تاکید کرد و از اعضای شورا خواست نظر مساعدی نسبت به این نامه داشته باشند اما خزانه دار شورا حسین افسانه تاکید کرد: هرگونه قراردادی که در پی این تفاهم نامه طرح می شود باید به تصویب شورا برسد.

فعالیت پیش هنگام بانک شهر

وی افزود: بنده تعجب می کنم چطور قبل از تصویب این تفاهم نامه کیوسک بانک شهر در میدان بسیج اردبیل فعال شده و شهرداری باید نسبت به این اتفاق توضیح قانع کننده ارائه دهد.

سید غنی فروزان عضو شورا نیز به تفاهم همکاری ۴۰۰ میلیارد ریالی و مشارکت در ساخت پل قدس توسط شهرداری با این بانک اشاره کرد و بار دیگر چنین اقدامی را قبل از انعقاد تفاهم نامه نامناسب خواند.

از سویی دیگر عضو شورا علیرضا سلیمانی نیز بندی مربوط به تمرکز همه حساب های شهرداری را نادرست خواند و افزود: این بند باید تلطیف شود تا فردا اگر شهرداری بخواهد با بانک دیگری همکاری کند، مانعی به وجود نیاید.

در عین حال دبیر اول شورا که سابقه فعالیت در امور بانکی را دارد با طرح ایرادات قابل توجه از مفاد تفاهم نامه در دستاورد اهداف تنظیمی آن مبنی بر بهبود وضعیت شهرداری در ذهن حاضران در جلسه تردید ایجاد کرد.

ناصر ناطق درآبادی با بیان اینکه در متن تفاهم نامه یک سری توقعات نامناسب ایجاد شده است، متذکر شد: متاسفانه این تفاهم نامه بیشتر از آنکه به نفع شهرداری باشد به نفع بانک شهر است.

وی به ضرورت مشخص سازی نرح سود فرضی، حساب های بانکی شهرداری، سهام دار بودن یا نبودن شهرداری از این بانک، سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان شهرداری و مدت بازپرداخت تاکید کرد و افزود: بندی مربوط به افتتاح حساب های قرض الحسنه ویژه و قرارداد عاملیت به منظور اعطای تسهیلات به زیان شهرداری است و به این معنی است که تسهیلات به اندازه پول موجود در حساب شهرداری پرداخت می شود.

بانک شهر تنها گزینه حمایتی؟

دبیر اول شورای شهر اردبیل خواستار مشخص سازی امکانات بانک شهر در حمایت از شهرداری اردبیل شد و در پاسخ به یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه این موارد ربطی به تفاهم نامه ندارد و در قراردادها باید مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: ضروری است ظرفیت بانک شهر مورد بررسی قرار گیرد و اصلا بانک های دیگر نیز بررسی شوند تا ببنیم همکاری بانکی با کدام بانک به نفع شهرداری است.

فضای جلسه شورای شهر که با اظهارات دبیر اول مملو از سوالات بی جواب شد، موجب شد رئیس شورای شهر اردبیل بار دیگر به ضرورت استفاده از ظرفیت این بانک تاکید کند.

ذکی اله خوشبخت با بیان اینکه در آذربایجان شرقی تا سقف سه هزار میلیارد ریال برای اجرای پروژه ها از ظرفیت این بانک استفاده شده است، ادامه داد: شهرداری باید سپرده گذاری کرده تا به نسبت آن تسهیلات دریافت کند.

از سویی عضو شورای اسلامی شهر اردبیل اسفندیار هوشیار نیز به نبود برنامه مدون و یک سازمان یافتگی مطلوب در همکاری های شهرداری با بانک ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه همواره شهرداری بر اساس نیاز و ضرورت مقطعی نسبت به همکاری با بانک ها اقدام کرده است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که در قدم اول باید به یک سازمان یافتگی برسیم و بانک شهر می تواند نقطه آغازین باشد.

هوشیار با اذعان به اینکه تفاهم نامه هیچ تعهدی نسبت به طرفین ایجاد نمی کند، اضافه کرد: تفاهم نامه برنامه ریزی برای آینده است.

نظرات موافق و مخالف اعضای شورا موجب نشد تا جلسه به اجماع و جمع بندی پیش از اظهارات شهردار اردبیل برسد و اینبار به درخواست رئیس شورا حمید لطف اللهیان نسبت به ارائه توضیحات خود مکلف شد.

ناگزیر به استفاده از ظرفیت بانک ها هستیم

وی تصریح کرد: برای اینکه پروژه های عمرانی شهر اردبیل تسریع شود و شهر به سمت اجرای پروژه های زیربنایی و زیر ساختی برود استفاده از ظرفیت بانک ها ضروری است.

وی با اذعان به ناتوانی مالی شهرداری اردبیل ادامه داد: به همین دلیل ما نیازمند یک شریک مناسب و توانمند هستیم و متاسفانه باید گفت پروژه هایی که در گذشته مصوب شده به دلیل کمبودهای مالی زمین گیر شده اند و با هدف تکمیل این پروژه ها هم که شده پیگیر استفاده از ظرفیت های بانکی بودیم.

شهردار اردبیل علت انتخاب بانک شهر را مطالعه عملکرد این بانک و خروجی مطلوب آن در شهرداری های دیگر عنوان و اضافه کرد: ما از مدیران بانک شهر دعوت کردیم تا در خصوص نحوه همکاری خود با شهرداری اردبیل در جلسه شورای شهر توضیحاتی را ارائه دهند.

لطف اللهیان نتیجه مذاکره با مدیران این بانک را ضرورت انعقاد یک تفاهم نامه عنوان کرد و افزود: تفاهم نامه می تواند در آینده منجر به عقد قرارداد شود.

وی در پاسخ به گلایه های اعضای شورای شهر به فعالیت شرکت های اقماری و هلدینگ های مرتبط با این بانک اشاره کرد و بیان داشت: در صورتی که به دنبال تسهیلات باشیم می توانیم از ظرفیت این شرکت ها استفاده کنیم.

شهردار اردبیل در خصوص اظهاراتی مبنی بر مشارکت در تکمیل پل قدس و یا ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ادامه داد: منابع بانک شهر اردبیل به اندازه ۲۰۰ میلیارد ریال است و بانک به اندازه منابع تسهیلات می دهد که برای حمایت شهرداری اردبیل قرار شده از منابع تهران و یا استان های دیگر نیز به غیر از این مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال دیگر یعنی در مجموع ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اختصاص یابد.

لطف اللهیان با تاکید به اینکه شهرداری اردبیل هر پروژه ای را بخواهد با مشارکت بانک انجام دهد در جلسات شورا مورد بررسی قرار خواهد داد، اضافه کرد: راه اندازی کیوسک بانک شهر در میدان بسیج نیز با هدف نشان دادن حسن نیت شهرداری بوده و ما در مقابل آن اجاره بها دریافت می کنیم.

وی تاکید کرد: برخی خدمات به صورت ۲۴ ساعته توسط این بانک ارائه می شود که در بانک های دیگر نیست و زمینه ای فراهم شد تا این خدمات در اختیار شهروندان قرار گیرد.

بعد از ارائه توضیحات شهردار اردبیل اعضای شورای شهر اردبیل نامه درخواستی را با یک اصلاحیه در مورد خارج کردن حالت افتتاح حساب از شکل متمرکز تصویب کردند.