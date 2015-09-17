رمضان بهرامی در گفتگو با مهر با اشاره به دیدار سفیر هند از اتاق بازرگانی گرگان اظهار کرد: دولت هم از سرمایه گذاری در این زمینه حمایت می کند و یارانه ای برای ساخت هر واگن به شرکت های خصوصی اختصاص می دهد.

وی با بیان این که هم اکنون یک هزار و ۲۰۰ کارخانه در استان وجود دارد، گفت: برخی از این واحدهای صنعتی نیز در حال ساخت هستند که تعامل با هند می تواند زمینه انتقال تکنولوژی در عرصه های صنعتی به استان باشد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در ادامه تصریح کرد: گلستان زمینه های صنعتی و کشاورزی مناسبی دارد که می تواند برای تجار و بازرگانان هندی جذاب باشد. ما آماده استقبال از هیئت های تجاری و بازرگانان خوشنام هندی که مورد وثوق سفارت باشند هستیم.

بهرامی هند را دارای مشترکات فرهنگی بسیاری با ایران خواند و گفت: در زمان تحریم هند از کشورهایی بود که در کنار ایران قرار گرفت و ما قدردان این مساله هستیم.

وی افزود: رونق حوزه تجارت با کشورهای بازار هدف، خرید ماشین آلات و احداث کارخانجات در کشورهای مورد نظر اتاق، انتقال تکنولوژی از برخی کشورها و مشارکت در سرمایه گذاری از جمله اهداف ما در تعامل و دیدار با سفرا بود.

وی عرضه تولیدات استان و مصرف کالاهای استانی در بازار کشورهای هدف را دیگر اهداف دارای اولویت در دیدار سفرا از جمله سفیر هند و پاکستان و تاجیکستان عنوان کرد و گفت: هدف اصلی ما چرخش چرخ صنعت استان است که با عرضه محصولات و فروش آن ها درکشورهای همسایه و کشورهای بازار هدف میسر است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی گرگان به دیدار با سفیر افغانستان هم اشاره کرد و گفت: با توجه به تحقیق و مطالعه به نیاز های کشور افغانستان پیش بینی می شود بخش عمده این نیازها از جمله کشاورزی، بهداشتی و دامداری را می توان از استان گلستان تامین کرد که باعث افزایش بهره وری خواهد شد.

بسته توانایی های گلستان به افغانستان ارسال می شود

بهرامی افزود: ارتباط استان گلستان و کشور افغانستان تعامل میان تجار است که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گرگان آمادگی خود را برای اعزام هیئت تجاری و یا حتی میزبانی هیئت افغانستانی به منظور ایجاد این تعامل اعلام می کند.

وی اظهار کرد: با توجه به دیدگاه مثبت سفیر کشور افغانستان به مسائل افتصادی و تعامل با استان گلستان در آینده نزدیک بسته ای کامل حاوی اطلاعات توانایی های استان توسط اتاق گرگان برای آشنایی بیشتر به مقامات آن کشور ارسال خواهد شد.

بهرامی افزود: استان گلستان در سال گذشته سه میلیون دلار صادرات به کشور پاکستان را داشته است.

وی اظهار کرد: با ظرفیت های مشاهده شده خرید در بخش مواد پتروشیمی، پیش بینی می شود صادرات تا ۵۰ میلیون دلار افزایش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان خاطر نشان کرد: بخش عمده صادرات از استان گلستان به کشور پاکستان را مواد خوراکی، مواد پلی استایرن و صنایع فلزی عنوان کرد.

و ی همچنین حوزه ترانزیت گلستان ازطریق کشورهای آسیای میانه به پاکستان را از محور های اصلی ارتباط با پاکستان دانست و اشاره کرد: خط راه آهن جدید که به دست ریاست جمهوری افتتاح شد ظرفیت بزرگی را برای همکاری یا پاکستان ایجاد کرده است. بدین صورت مبدا ورودی کشورهای آسیای میانه از دریای خزر ترجیحا استان گلستان است که خود می تواند گزینه ای جدید برای فعالیت باشد.

بهرامی یادآور شد: منطقه آزاد اینچه برون یکی از مزیت های اقتصادی است که تجار ایران و پاکستان می توانند درآن برای تجارت آزاد فعالیت کنند.

وی یکی از مشکلات مهم تجار ایران در مرز پاکستان را فقدان سردخانه برای نگهداری مواد غذایی دانست و اظهار داشت این موضوع با سرمایه گذاری مشترک قابل حل است.