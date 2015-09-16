به گزارش خبرنگار مهر، مشاور وزیر اطلاعات عصر چهارشنبه در آیین رونمایی از کتاب آیت‌الله حاج شیخ محمدتقی نصیری به روایت اسناد ساواک در سالن اجتماعات سازمان تامین اجتماعی استان سمنان افزود: جایگاه انقلاب اسلامی توسط علما و یاران امام به جایگاه رفیع رسیده است.

وی با اشاره به اینکه راهبرد اصلی آمریکا واسرائیل این است که انقلاب اسلامی نباید الگو ومدل باشد، اظهار داشت: تقویت جنگ بین شیعه و سنی راهبرد دیگر دشمن در منطقه است که در دستور کار استکبار قرار گرفته است.

آیت الله نصیری خدمتگذار مردم بود

نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز در این آئین آیت الله نصیری را خدمتگذار مردم، عالمی عامل ومبارز عنوان کرد و گفت: ایشان آنچه را که می دانست به آن عمل و همچنین آن را به دیگران منتقل می کرد.

آیت الله سید محمدشاهچراغی با بیان اینکه آیت الله نصیری چراغ استان سمنان بود که مردم از علمش بهره می بردند، ادامه داد: این عالم فقید عمر خود را در راه خدمت به مردم سمنان و تربیت طلاب علوم دینی سپری کرد و حاصل زحماتشان تربیت شاگردان و شخصیت های برجسته و موفق حوزوی و سیاسی بود.

وی با بیان اینکه برخی عالمان در خدمت مردم هستند و مرحوم آیت‌الله نصیری از این دست افراد بود، گفت که آیت الله نصیری عامل اصلی حضور ۴۳ ساله وی درسمنان است.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به اینکه نامگذاری فرزند اول خود را به خاطر ارادت به آیت الله نصیری محمدتقی گذاشته است، ادامه داد: خود را مدیون آیت‌الله نصیری می‌دانم و امیدوارم هرگز این مجاهد بزرگ را فراموش نکنم.

تداوم انقلاب اسلامی مرهون تلاش علما و روحانیان است

استاندار سمنان نیز در این مراسم با اشاره به مجاهدت ها و رشادت های بزرگان دینی و علمای اسلامی در پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن، اظهار داشت: انقلاب اسلامی و پیروزی و تداوم آن مرهون تلاش علما و روحانیان است.

محمدوکیلی با بیان اینکه روحانیان وعلمای بزرگ نقش بسزایی در تحکیم انقلاب اسلامی را داشته اند، اضافه کرد: با انتشار کتاب های این بزرگان می توان مجاهدت ها را برای نسل آینده باقی گذاشت.

وی گفت : انتشار کتاب‌های علما و روحانیان به روایت اسناد ساواک، یکی از راه‌های تحقق جلوگیری از تحریف تاریخ و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

استاندار سمنان از اهتمام اداره‌کل اطلاعات استان سمنان نسبت به انتشار کتاب‌های روحانیان این استان به روایت اسناد ساواک قدردانی کرد.

تالیف کتاب آیت الله عالمی به روایت اسناد ساواک

مدیر کل اطلاعات استان سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه هشت هزار سند ساواک در ارتباط با روحانیان و علمای شاخص استان وجود دارد، گفت: با پالایش های صورت گرفته پنج هزار سند برای ارائه کتاب در سه عنوان اصلی در استان در نظر گرفته شده است.

عیسی موسوی همچنین به تالیف کتاب آیت الله عالمی به روایت اسناد ساواک اشاره کرد و افزود: ۸۵ درصد کار تالیف این کتاب انجام شده است و امیدواریم تا دوماه آینده از این کتاب رونمایی شود.

وی با بیان اینکه اسناد ساواک مربوط به آیت الله عالمی سه برابر حجم دیگر شخصیت های مبارز استان است، تصریح کرد: تالیف ۱۰جلد کتاب با موضوع نقش روحانیت و علماء در پیروزی انقلاب در استان، نقش و جایگاه مساجد در پیروزی انقلاب و تهیه روز شمار و ثبت وقایع انقلاب به روایت ساواک در دستور کار قرار دارد.

آیین رونمایی از کتاب آیت الله حاج شیخ محمد تقی نصیری به روایت اسناد ساواک با حضور مشاور وزیر اطلاعات، آیت الله شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان، استاندار سمنان و جمع دیگری از مسئولین استانی و کشوری برگزار شد.

کتاب آیت الله حاج شیخ محمد تقی نصیری به روایت اسناد ساواک در۲۸۰ صفحه شامل مقدمه، زندگی نامه، اسناد ساواک، مکاتبات علما، عکس ها و تصاویر با همکاری اداره کل اطلاعات استان سمنان و مرکز بررسی اسناد تاریخی به چاپ رسیده است.

آیت‌الله نصیری پنجاه سال در خدمت دین و مردم بود

آیت‌الله شیخ محمدتقی نصیری در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی چشم به جهان گشود و از همان دوران نوجوانی و جوانی در شهرهای قم و مشهد مقدس به تحصیل پرداخته و در نهایت به سمنان برگشت و پنجاه سال در خدمت دین و مردم سمنان بود.

آیت‌الله نصیری از محضر بزرگانی چون علامه محمدصالح حائری‌سمنانی، ملاغلامحسین هراتی، آیات ادیب نیشابوری و میرزا هاشم قزوینی، مراجع عظام بروجردی، سید محمدرضا گلپایگانی، سید محمد محقق داماد و امام خمینی(ره) کسب فیض کرد.

وی سال‌ها با مدیریت و تدریس در حوزه علمیه سمنان به تربیت و پرورش شاگردان در سطوح مختلف علمی پرداخت.

این عالم بزرگ همچنین فرزند خود، شهید محمدصادق نصیری را تقدیم انقلاب کرده است.

وی بیستم شهریور ۹۳ در بیمارستان خاتم الانبیای تهران، دار فانی را وداع گفت.

همچنین دراین مراسم پیام ریاست جمهوری قرائت شد.