به گزارش خبرنگار مهر، علی نورزاد شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی تعریض محور توره - بروجرد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عملیات اجرایی تعریض محور توره - بروجرد در قالب دو قطعه در حال انجام بوده که قطعه یک آن در حوزه استان لرستان و قطعه دوم آن در حوزه استان مرکزی قرار دارد.

وی از اتمام قطعه یک محور بروجرد - توره تا پایان امسال خبر داد و افزود: علی رغم وجود محدودیت های مالی دولت قول داده است عملیات ساحت قطعه یک محوره توره - بروجرد که در حوزه استان لرستان قرار دارد تا پایان سال جاری پایان یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: همچنین قول داده شده است عملیات اجرایی ۱۵ کیلومتر از قطعه دوم این محور که بیشتر در حوزه استان مرکزی قرار دارد در صورت تامین مالی تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

نورزاد اضافه کرد: عملیات ساخت ۱۰ کیلومتر باقیمانده از قطعه دوم محور توره - بروجرد نیز تا پایان سال ۹۵ به اتمام خواهد رسید.

وی گفت: نمایندگان استان لرستان برای تامین منابع مالی عملیات اجرایی قطعه اول محور توره - بروجرد پیگیری های ریادی انجام داده و از دولت قول های زیادی برای تامین اعتبار این پروژه گرفته اند.

استاندار لرستان نیز در این بازدید اظهار داشت: با توجه به اینکه محوره توره - بروجرد از راه های اصلی کشور بوده لازم است دستگاه های مرتبط برای تسریع در عملیات ساخت و تکمیل این پروژه هماهنگی لازم را داشته باشند.

بازوند افزود: ۱۰ کیلومتر از این طرح آماده آسفالت و ۱۴ کیلومتر آن آماده زیرسازی است.