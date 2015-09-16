به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا یک نوجوان دانش آموز مسلمان را که به گمان همراه داشتن بمب ساعتی در مدرسه بازداشت شده بود، برای دیدار به کاخ سفید دعوت کرد.

این نوجوان ۱۴ ساله با نام «احمد محمد» به عنوان کار کلاسی ساعتی دست ساز را به کلاس برده بود که مسئولان این مدرسه در ایالت تگزاس به گمان خطرناک بودن این وسیله، وی را تحویل پلیس دادند.

در پی این اقدام تصویری از محمد در کنار ساعت اختراعی اش به سرعت در شبکه های اجتماعی منتشر شده و انتقادها را متوجه فضای اسلام هراسی ایجاد شده توسط نظام آمریکا کرد. محمد در گفتگو با یک روزنامه محلی گفته بود تلاش کرده است با این اختراع کوچک بخشی از توانایی هایش را به مربیان مدرسه نشان دهد.

در پیامی که کاخ سفید برای این نوجوان مسلمان ارسال کرده اوباما از وی خواسته است ساعت اختراعی اش را همراه خود بیاورد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده برای تشویق دیگر نوجوانان آمریکایی به کار علمی باید از افرادی مانند محمد قدردانی و حمایت شود.

گفتنی است در بین کسانی که در شبکه های اجتماعی حمایت خود را از این نوجوان اعلام کرده اند نام «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا نیز به چشم می خورد.