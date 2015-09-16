به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی «پترو پوروشنکو» با اعلام این خبر گفت رئیس جمهوری اوکراین قانونی را امضا کرده که طبق آن اقدامات تحریمی علیه ۴۰۰ مقام و ۹۰ شرکت روسیه انجام می گیرد.

در فهرستی که در همین رابطه از سوی دولت اوکراین منتشر شده نام شماری از مقامات دولتی روسیه از جمله وزیر دفاع و رئیس پارلمان این کشور دیده می شود. همچنین اعضای ارشد گروه های جدایی طلب شرق اوکراین در این فهرست قرار دارند.

بر این اساس در این فهرست اسامی شماری از خبرنگاران غربی از جمله خبرنگاران دفتر شبکه بی بی سی در مسکو، خبرنگار نشریه «دی سایت» آلمان و یک خبرنگار اسپانیایی دیده می شود. تصمیم دولت اوکراین در اعمال تحریم های یکجانبه علیه شرکت های روسی ساعاتی پس از انتشار خبر برگزاری انتخابات رسمی در منطقه دونتسک در هجدهم اکتبر (بیست و ششم مهر) اعلام می شود.

گفتنی است روسای جمهوری روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه موسوم به گروه نورماندی اوایل ماه اکتبر در پاریس دیدار و در خصوص تحولات اخیر اوکراین رایزنی می کنند. «ولادیمیر پوتین» و «پترو پوروشنکو» روسای جمهوری روسیه و اوکراین به همراه رئیس جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان در نشستی حضور می یابند که به ابتکار فرانسه و در کاخ ریاست جمهوری الیزه برگزار می شود.