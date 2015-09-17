به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آب و فاضلاب شهری هرمزگان، امین قصمی با اشاره به چالش جدی كم آبی در شهر بندرعباس، كاهش سطح منابع آبی این شهر را علل قطعی های اخیر اعلام كرد.

وی گفت: ظرفیت منابع فعلی شهر بندرعباس ۱۸۶۰ لیتر بر ثانیه است كه با اتمام حجم مفید سد استقلال به عنوان بزرگترین منبع تامین آب شهرهای بندرعباس، خمیر و روستاهای تابعه، این شهر با بحران آب مواجه است كه با برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای ایجاد ظرفیت های آبی جدید، بخش عمده ای از كمبود آب این شهر برطرف شده است.

قصمی با اشاره به پیشرفت ۲۵ درصدی پروژه آبشیرین كن ۱۰۰ هزار متر مكعبی بندرعباس به عنوان منبع جدید تامین آب، گفت: تلاش داریم با تسریع در اجرای این پروژه و بهره برداری از فاز نخست آن (۲۰ هزار متر مكعب در شبانه روز) در سال ۹۵، بخش عمده ای از بحران كم آبی این شهر را رفع کنیم.

وی ادامه داد: حفر و تجهیز چاه در حاشیه دشت شمیل و نیان به ظرفیت ۹۰۰ لیتر بر ثانیه، استفاده از چاه های كشاورزی به ظرفیت ۳۶۰ لیتر بر ثانیه، كاهش فشار در شبكه و اعمال مدیریت مصرف از جمله اقدامات انجام شده این شركت برای گذار از بحران آب شهر بندرعباس بوده است.