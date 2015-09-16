برکناری ۱۱۰ نیروی امنیتی تونس به اتهام ارتباط با گروه های افراطی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، برکناری ۱۱۰ نیروی امنیتی مظنون به داشتن ارتباط با گروه های افراطی در راستای عملیات مبارزه با گروه های افراطی مسلح در تونس انجام گرفته است. سخنگوی وزارت کشور تونس با اعلام این مطلب گفت در بین این افراد نیروهای مختلف پلیس، گارد ملی، یگان های ارتش و دیگر نیروهای امنیتی وجود دارند.

به گفته وی این افراد به طور جدی با گروه های تروریستی ارتباط داشته و یا به آنها گرایش داشته اند. بر این اساس افراد مذکور در پی تحقیقاتی گسترده که از ابتدای سال جاری در بین نیروهای مذکور انجام گرفته، برکنار شده اند. در همین حال یک مقام وزارت کشور در گفتگو با یک شبکه رادیویی تونس گفت اکثر افراد برکنار شده «ارتباط مستقیم» با گروه های افراطی داشته اند.

گفتنی است تونس از زمان سقوط رژیم «زین العابدین بن علی» در اوایل سال ۲۰۱۱ شاهد فعالیت گسترده گروه های افراطی بوده است و طی این مدت دو سیاستمدار ارشد، دهها نیروی امنیتی و نیز ۵۹ توریست خارجی در حملات این گروه ها کشته شده اند.