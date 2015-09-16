به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، هیئتی متشکل از وزیر کشاورزی، وزیر مشاور در امور تجارت و گردشگری و شماری از تجار و بازرگانان فرانسه طی هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد.

بنا بر اعلام وزارت خارجه فرانسه در این سفر که بیست و یکم سپتامبر (سی ام شهریور) انجام می گیرد بیش از ۱۰۰ فعال تجاری وزیر کشاورزی فرانسه را همراهی می کنند. این سفر به دنبال سفر اخیر «لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه به ایران انجام می گیرد.

روز گذشته «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه گفت کشورش در ماه نوامبر میزبان «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران خواهد بود.

وی با اعلام این مطلب در نشست پارلمان فرانسه، گفتگو در مورد راه حل بحران سوریه را از جمله محورهای گفتگوی روسای جمهوری ایران و فرانسه عنوان کرد. بر این اساس روحانی دعوت همتای فرانسوی خود برای سفر به این کشور را پذیرفته و در تاریخ مذکور راهی پاریس می شود.

بر این اساس در پی توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ زمینه خوبی برای همکاری در راستای حل بحران های منطقه از جمله بحران سوریه فراهم شده است. گفتنی است این نخستین دیدار روسای جمهوری ایران و فرانسه طی ۱۶ سال اخیر به شمار می رود.