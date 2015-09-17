به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در تماسی تلفنی با «ملک سلمان» پادشاه عربستان به بررسی اوضاع اراضی اشغالی، در پی حمله اخیر نظامیان صهیونیست به نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی پرداخت.

بنا بر اعلام کاخ ریاست جمهوری روسیه دو طرف در این گفتگو بر لزوم حل و فصل بحران خاورمیانه تاکید کرده اند. حملات رژیم صهیونستی علیه مسجدالاقصی دیروز، برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت.

این حملات منجر به زخمی شدن شماری از فلسطینی ها در مسجدالاقصی شد. در همین حال منابع فلسطینی از بازدید «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در منطقه صور باهر در نزدیکی مسجدالاقصی و مناطقی از قدس، تحت تدابیر شدید امنیتی خبر دادند.

گفتنی است اقدامات خشونت آمیز صهیونیستها در بیت المقدس انتقادهای زیادی را متوجه تل آویو کرده است. در همین راستا اتحادیه اروپا در واکنش به آخرین تحولات در قدس اشغالی و یورش صهیونیستها به مسجدالاقصی با صدور بیانیه ای درباره هرگونه اقدام تحریک‌آمیز در مسجدالاقصی که به خشونت می انجامد، هشدار داد.