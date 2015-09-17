به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه کلاس‌های قرآنی، اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در موسسات قرآنی را مطلوب عنوان کرد و افزود: زحمات این موسسات قابل تقدیر است.

وی اظهار داشت: بچه‌ها امانت‌های یک جامعه هستند و در این میان والدین، مربیان و مدیران وظیفه دارند از این امانت‌ها خوب نگهداری کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: بچه‌ها ثمره زندگی پدرها و مادرها هستند و در این میان باید به تعلیم و تربیت قرآنی این بچه‌ها تاکید جدی شود.

حجت‌الاسلام خاتمی تاکید کرد: خوشبختانه در استان زنجان رویکرد خوبی در کانون‌های قرآنی وجود دارد که از سنین کودکی و خردسالی به قرآن اهمیت می‌دهند.

وی با بیان اینکه باید از والدین تشکر و قدردانی کرد، گفت: اگر پدر و مادرها علاقه نشان ندهند، موسسه‌ها و مربیان قرآنی نمی‌توانند در قرآن‌آموز کردن بچه‌ها تاثیر‌گذار باشند، بنابراین والدین در بحث قرآن‌آموزی بچه‌ها نقش بسیار موثری دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد: حضرت امیرالمومنین(ع) بهترین میراث برای فرزندان را تربیت قرآنی عنوان کرد.

حجت الاسلام خاتمی افزود: در استان زنجان افزایش مراکز قرآنی با حد مطلوب فاصله زیادی دارد، راه پیموده شده خوب است ولی تا کمال مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

وی با بیان اینکه بچه‌های این دوره استعداد‌ها، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خوبی دارند، گفت: باید این توانایی‌ها شکوفا شوند و تلاش شود این ظرفیت‌ها در رسیدن به کمال مطلوب قرار گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان اظهار کرد: بچه‌ها باید از خدا قدردان باشند که دل‌های آن‌ها را قرآنی قرار داده و از مربیان هم تشکر می‌کنم که مشوق بچه‌ها هستند.

حجت‌الاسلام خاتمی گفت: هر کسی در دوران جوانی با قرآن حشر داشته باشد، قرآن در خون و پوست او عجین می‌شود و در زندگی دچار تزلزل نمی‌شود.