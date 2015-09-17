به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان؛ محمد مراد زرنشان گقت: براساس قرار داد منعقد شده بین شرکت توانیر و بیمه پارسیان تمامی وسایل برقی مشترکین خانگی تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند تا در صورت بروز اتصالی و حوادث ناشی از نوسانات برق مشمول دریافت خسارت شوند.
وی افزود: براساس این قرارداد که از ابتدای سال جاری منعقد شده است، چنانچه هر یک از مشترکین خانگی به علت نوسانات جریان الکتریکی دچار ضرر و زیان شوند می توانند در اسرع وقت ضمن مراجعه به نمایندگان و متولیان امر در شهرستان های تابعه با ارائه اسناد و مدارک، نسبت به اعلام ضرر و زیان و همچنین و دریافت خسارت ناشی از آن، اقدام کنند.
زرنشان هدف از اجرای این طرح فراگیر را جبران خسارت وارده به مشترکین بخش خانگی و در راستای تکریم ارباب رجوع ذکر کرد و گفت: امید است با تسهیل و تسریع در اجرای فرایند مذکور، بیش از پیش، رضایت مشترکین در بخش خانگی اعم از شهری و روستایی جلب شود.
وی ادامه داد: به منظور آموزش و توجیه متولیان خسارت لوازم خانگی در مدیریت توزیع برق شهرستان های تابعه جلسه ای با سرپرستی بیمه پارسیان در استان برگزار شد و طی آن فرایندهای اجرای کار تشریح و ارائه شد و از این رو شهرستان ها آماده پذیرش مشترکین در این موضوع هستند.
گفتنی است استان کردستان دارای ۵۷۰ هزار مشترک است که بیش از ۸۵ درصد آنها در بخش خانگی هستند.
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