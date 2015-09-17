محمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال بیش از هشت هزار نفر مسافر در مدارس و مراکز اقامتی این شهرستان در تابستان امسال اقامت داشتند.

وی در خصوص اسکان مسافران در شهرستان کلاردشت گفت: تا پایان روز ۲۴ شهریورماه بیش از هشت هزار نفر مسافر اعم از فرهنگی و غیرفرهنگی از مدارس و مراکز اقامتی آموزش‌ و پرورش کلاردشت استفاده کردند.

وی با اشاره به درجه‌بندی کلاس‌های محل اسکان بر اساس امکانات و تجهیزات موجود در آن‌ها گفت: کلاس‌های محل اسکان در دو گروه درجه یک و دو برای مهمانان تابستانی درجه‌بندی‌شده که تعرفه اقامت در آن‌ها نیز متفاوت بود.

رئیس آموزش‌وپرورش کلاردشت افزود: امسال هشت واحد آموزشی با ۵۴ اتاق به‌طور کامل با امکانات مناسب در اختیار مسافران قرار گرفت و از این تعداد ۸۰ درصد از خانواده‌ های فرهنگی بودند و بقیه غیرفرهنگی و کارکنان دولت بودند.