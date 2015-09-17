به گزارش خبرنگار مهر، رامین فرشید فر چهارشنبه‌شب در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: به علت ارزان بودن قیمت زمین و دریافت عوارض حداقل و دسترسی آسان به راههای ارتباطی، سرمایه‌گذاران می‌توانند با هزینه کم در کیاکلا سرمایه‌گذاری کنند.

وی این شهر را به پلی از غرب به شرق استان مازندران تشبیه کرد و گفت: کیاکلا با پنج شهر اطراف خود حداقل فاصله را دارا است که اگر ایمنی راههای ارتباطی آن از قبیل روشنایی و عرض مناسب تأمین شود قابلیت کاهش ۳۰ درصدی بار ترافیک استان را خواهد داشت.

فرشیدفرافزود: تعریض، روشنایی و ایمنی راههای ارتباطی کیاکلا، از پروژه‌های استانی است که نگاه ویژه مسئولان را می‌طلبد.

شهردار کیاکلا با اشاره به اینکه این شهر حاصلخیزترین خاک استان را دارا است، اظهار داشت: کیاکلا با ۸۰ درصد زمین و فضای باز می‌تواند محور اصلی پروژه‌های متعدد کشاورزی و صنعتی واقع شود.

فرشیدفر در خصوص اقدامات عمرانی در این شهر ۸ هزار نفری، بیان کرد: تعریض خیابان امام به طول ۵۰۰ متر، نصب مبلمان شهری و احداث ۴۰۰ متر پارک خطی، بهسازی نهرآب سنتی ۲۰۰ ساله در ورودی شهر، احداث ۷۰۰ متر کانال آب، آسفالت و پیاده رو سازی و نصب تیر چراغ برق از جمله کارهای اجرایی شهرداری این شهر است.

وی ادامه داد: تبدیل کشتارگاه بدون استفاده به گلخانه شهرداری با ۲۰ هزار گل و گیاه، نصب شیر هیدران در چند نقطه از شهر، درختکاری در چهار کیلومتر از حاشیه خیابان‌های اصلی، خرید یکدستگاه ماشین آتش نشانی، یکدستگاه خاور حمل زباله، یکدستگاه کامیون حمل بار و یک ست هیدرولیک امداد و نجات را از دیگر اقدامات بیان کرد.