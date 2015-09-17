به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال ایران امروز پنجشنبه در اوزاکا آغاز خوبی مقابل آمریکا داشت و موفق شد با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ در ست نخست به برتری برسد.

مردان اسلوبودان کواچ در سه ست بعدی به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ شکست خوردند.

ایران تا بدینجای رقابتها مقابل تیم های آرژانتین، لهستان، روسیه، ایتالیا و آمریکا باخته است و فقط تونس و ونزوئلا را شکست داده است.

آمریکا با این پیروزی ۲۱ امتیازی شد و یک قدم دیگر به صعود به رقابتهای المپیک ریو ۲۰۱۶ نزدیک شد.

ایران فردا جمعه با ژاپن دیدار خواهد کرد.