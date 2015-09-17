به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان کردستان، لطیف هَلمَت، شاعر، نویسنده، مترجم و روزنامه نگار اقلیم کردستان که بیش از ۵ دهه از عمر خود را برای خلق آثاری در حوزه ترویج آیین ها، سنن و فرهنگ مردم کردستان عراق و دفاع از مقاومت مردم مظلوم فلسطین و دفاع از مسلمانان بی دفاع منطقه صرف کرده است در مسیر سفر به شهر تبریز و برای حضور در یادواره استاد شهریار دیداری چند ساعته با جمعی از شعرا و اصحاب فرهنگ و هنر استان کردستان داشت.

در این نشست که به همت حوزه هنری استان کردستان و در سالن اجتماعات هتل جهانگردی سنندج برگزار شد، استاد لطیف هلمت درخصوص جایگاه زن در آثار خود گفت: زن در آثار من از رفیع ترین جایگاه برخوردار است.

وی افزود: این جایگاه ناشی از مهر و محبتی است که مادرم در وجود من داشته و دارد، مادرم در آثار من تبدیل به زیبایی های زندگی، وطن، تاریخ، زبان کردی، عشق، حق و حقیقت و بهترین لذت های زندگیم شده است.

وی بیان کرد: لذت زندگی وعشق را با وجود همیشگی مادرم احساس ودرک کرده ام، واین است که در تمامی آثار من جایگاه زن، جایگاه رفیعی بوده و خواهد بود.

این شاعر اقلیم کردستان عراق ادامه داد: جایگاهی که تنها مختص به زن است چرا که ما در آموزه های دینی مان داریم «بهشت زیر پای مادران است» این جایگاه مختص به هیچ انسانی غیر از مادران نبوده و نیست.

لطیف هلمت در خصوص شعر کودکان با انتقاد از تفکیک سنی در آثار کودکان گفت: من در خصوص شعر نو در ۸ مقاله در رزونامه هه ولیر کردستان عراق و در خصوص شعر کودک در ۴ مقاله که «چگونه برای کودک بنویسیم» معتقدم ایرادی بر یک سری آثار کودک وجود دارد که تفکیک سن را برای اشعار کودک قائلند.

وی اظهارداشت: پدرم از ۷ سالگی، بوستان و گلستان سعدی، منطق الطیر فرید الدین عطار نیشابوری، حافظ، مثنوی معنوی، خوارق و اشعار کوتاه بایزید بسطامی را برایمان می خواند، شعر بیدل و جامی و فردوسی را از ۷ سالگی شنیده ام، ولذت برده ام والان نیز در سن ۶۰ سالگی تمامی این کتاب ها را دارم و هر وقت آنها را می خوانم لذت می برم، به باور من باید کودک را از همان کودکی به شنیدن و خواندن اشعار، شاعران بزرگ عادت دهیم.

وی افزود: من افتخارم این است که در کودکی به وسیله پدرم با آثار سعدی، حافظ، بیدل، فردوسی و جامی، فرید الدین عطار ودیگر شاعران بزرگ فارسی زبان بزرگ شده ام و این آشنایی زمینه ایجاد ذهن روشنگری درمن شد تا بتوانم اول خودم و سپس دیگران را نقدکنم.

این نویسنده ومنتقد برجسته کٌرد اظهارداشت: تمام اشعاری که در خصوص فلسطین سروده شده را خوانده ام از محمود درویش تا جبران خلیل جبران، من حدود ۵۰۰ دیوان شعر فارسی دارم و اگر از ۱۰۰ درصد مطالب این آثار بتوانم ۷۰ درصد را درک کنم، سپس وارد حیطه نقد آنها می شوم.

لطیف هلمت با گناه وکفر دانستن نقد بدون پشتوانه و آگاهی گفت: منتقد باید تمامی آثار مربوط به موضوع نقد را بخواند و سپس اظهار نظر کند من اگر اشعار شاعران کرد ایران را نخوانم چگونه می توانم ادعا کنم شعر کردی در کردستان ایران خوب یا بد است.

وی با اشاره به جایگاه شعر کردی در ادبیات معاصر جهان بیان کرد: شعر کردی امروز در جایگاه بسیار رفیعی قرارگرفته است و این تنها نظر بنده نیست، نظر شاعران بزرگ عرب همچون فاضل عذراوی، یوسف یوسف، صابر صابر و بسیار دیگر از این دست شاعران را مطالعه کنید که از طریق ترجمه اشعار کردی به این موضوع اذعان دارند، نیزهست.

وی با اشاره به مقاله هایی که یکی از آنان به زبان فارسی نیز به چاپ رسیده است، عنوان کرد: شعر نو کردی امروز نه تنها از شعر نو عربی پیشروتر است بلکه با اطمینان می گویم شعر نو کردی از شعر نو اروپایی نیز پیشی گرفته و جایگاه رفیع تری را کسب کرده است.

وی ادامه داد: در اروپا نسلی از شاعران همچون آراگون، لورکا و تعدادی دیگر در برهه ای از زمان سبب تعالی شعر نو اروپایی شدند و با مرگ آنها دیگر ادامه دهنده ای نداشتند ولی امروز در میان شاعران کرد بیش از بیست نفر شاعر در سطح جهانی داریم که موجب ارتقای شعر نو کردی شدند.

در ابتدای این نشست هم رییس حوزه هنری استان در سخنانی اظهار داشت: خرسندیم که این شاعر برجسته کردزبان دعوت ما را قبول کردند و امیدواریم چنین نشست هایی را در ایام مختلف سال برای انسجام بخشی هرچه بیشتر به امور فرهنگی و هنر برگزار کنیم.

امین مرادی افزود: در سال ۹۲ و هنگامی که حوزه هنری استان کردستان میزبانی دوازدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان سوره را برعهده داشت از تعدادی از شاعران برجسته کرد زبان ازجمله ماموستا لطیف هلمت تجلیل به عمل آمد.

وی بیان کرد: امیدواریم این دیدار زمینه ساز تعاملات هرچه بیشتر بین شعرا و ادبا و اصحاب فرهنگ و هنر اقلیم کردستان عراق با استان کردستان شود.

«هلمت» یکی از شناسنامه های فرهنگ وادب کردی است

کامبیز کریمی از شعرا و نویسندگان کردستانی نیز در این دیدار گفت: بیش از ۱۵ سال است که با ماموستا هلمت آشنایی نزدیک دارم و به جرات می توان گفت ایشان یکی از شناسنامه های فرهنگ و ادب کردی به شمار می آیند.

وی افزود: هر کدام از شعرای برجسته کردستانی در عصر حاضر کوشیده اند تا تجربه ای جدید از آثار برجسته جهان به شعر و ادب کردی اضافه کنند و در این راستا یکی از ماندگارترین و قابل تقدیرترین فعالیت های ادبی که توانسته است شعر مقاومت عرب را به شعر کردی انتقال دهد و حتی بالاتر از شاعران عرب زبان نیز خودنمایی کند، ماموستا لطیف هلمت است.

کریمی اظهار داشت: ماموستا هلمت تجربه شعر مقاومت عربی را آنچنان به شعر و ادب کردی انتقال داد که از کردستان عراق تا منطقه سنقر و کلیایی در استان کرمانشاه تحت تاثیر اشعار ایشان قرار گرفتند.

وی افزود: شعر امروز کردی روسیاه خواهد ماند اگر نسبت به بلایایی که بر سر مردم مظلوم سوریه، عراق و فلسطین می آید، سکوت کند.

کریمی عنوان کرد: ماموستا هلمت با اشعار ناب خویش زبان گویای مظلومیت های مردم بی دفاع فلسطین بوده است و بارها با اشعار مقاومتی خود به وظیفه انسانیش در قبال برادران و خواهران و کودکان مظلوم فلسطین به ادای دین پرداخته است.

رحیم لقمانی دیگر شاعر و نویسنده حاضر در این نشست در سخنانی اظهار داشت: برخی شعرا صدا و رنگشان با واقعیت وجودی شان و آثارشان متفاوت است اما وجه تمایز ماموستا لطیف هلمت با دیگر شعرا این است که آثارشان با شخصیت وجودیشان همگام و همراه است.

هلمت سهم ارزنده ای در جهانی کردن شعر مقاومت کردی دارد

سید اسماعیل حسینی شاعر و پژوهشگر حوزه ادبیات کردستان نیز در این نشست به خلق هزاران اثر به زبان های کردی و عربی توسط استاد هلمت اشاره کرد و گفت: ایشان روزنامه نگار و نویسنده ای نوآور هستند که با آثار خویش در دل مردم کردستان عراق و مردم خاورمیانه و حتی جهان، جایی برای خود بازکرده اند و سهم ارزنده ای در جهانی کردن شعر مقاومت کردی دارند.

وی افزود: اشعار ماموستا هلمت دارای ادبیاتی انسانی و با درون مایه عرفان است و همواره طی بیش از نیم قرن تلاش خستگی ناپذیر از سرزندگی و پویایی در محافل مختلف برخوردار است.

در ادامه این نشست نیز جمعی از شعرا، هنرمندان و نویسندگان استان مطالبی پیرامون ضرورت های شعر مقاومت و آثار نقادانه استاد هلمت بیان کردند و خواستار حضور دوباره ایشان در استان کردستان و شهر سنندج شدند.