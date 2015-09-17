به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال آمریکا امروز پنجشنبه با حساب ۳ بر یک و با نتایج (۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱) مقابل ایران در رقابتهای جام جهانی به برتری رسید.

جان اسپرا در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: ما می دانستیم که چه بازی پرچالشی در انتظارمان هست. در دو سال گذشته بارها با ایران بازی کرده ایم. به خاطر مسائلی که بین دو کشور وجود دارد، هر مسابقه یک پیش‌زمینه سیاسی به همراه دارد که این خوب نیست.

سرمربی تیم ملی آمریکا افزود: در زمین، سیاست بی اهمیت است. بازیکنان همدیگر را دوست دارند و به هم احترام می گذارند. ما می دانستیم که آنها با شور و انرژی به مصاف تیم ما خواهند آمد. بعضی از بازیکنان کم تجربه ما در بازی امروز عملکرد خوبی داشتند. ایران در حمله تیم باتکنیکی است. آنها دید خوبی دارند و خیلی مصمم حملات سریعی را ترتیب می دهند.