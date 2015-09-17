به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال نخستین بازی خود در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا مقابل دیناموزاگرب را با نتیجه ۲ بر یک با شکست پشت سر گذاشت. این در حالی است که این تیم از دقیقه ۴۷ به دلیل اخراج ژیرو، ۱۰ نفره بازی می کرد.

سرمربی آرسنال در پایان بازی اظهار کرد: به نظر من گل اول دینامو روی موقعیت آفساید به ثمر رسید. البته تیم ما در بهترین شرایط خودش نبود. داور هم همین طور.

آرسن ونگر افزود: کارت زرد اول ژیرو به خاطر اعتراضش بود. اما کارت دوم را قبول ندارم. او به طور اتفاقی با بازیکن حریف برخورد کرد و اصلا او را ندید. ژیرو در آن لحظه تعمدی نداشت و نمی بایست کارت زرد دوم را می گرفت. داور را درک نمی کنم. اگر قرار به برخورد باشد، داور پیوسته باید به همه بازیکنان اخطار بدهد.