تفسیرهای غلط از برجام به نفع نظام نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در همایش بررسی ابعاد اقتصادی توافق برجام که شامگاه چهارشنبه در دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در قم برگزار شد، با بیان اینکه نباید تفاسیر غیر منصفانهای از نتایج برجام داشت، اظهار داشت: واکنش نامناسب در مقابل برجام اجازه مانور و بازی به طرف مقابل میدهد و به نفع نظام اسلامی نیست.
وی با تأکید بر اینکه تحریمهای اقتصادی حداقل تا ۶ ماه دیگر بر قوت خود باقی خواهد ماند، بیان داشت: نتایج توافق و عدم توافق نهایی بستگی به انجام تعهدات طرفین دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعهدات ایران به طرف غربی طی ۶ ماه آینده، ادامه داد: طبق مفاد برجام ایران باید مقدار اورانیوم خود را از ۱۰ تن به ۳۰۰ کیلو و تعداد سانتریفیوژهای خود را از ۱۹ هزار به ۶۵۰۰ کاهش داده و مرکزیت و محتوای راکتور آب سنگین اراک را با بتن پر کند.
وی تعهدات طرف غربی را اقدام حقوقی عنوان کرد و گفت: طبق این توافق اتحادیه اروپا و شورای امنیت باید تحریمهای خود را لغو کنند.
حجت الاسلام مصباحی مقدم به اختلافنظر کارشناسان درباره الزام شورای امنیت در لغو یا تعلیق تحریمها اشاره کرد و اظهار داشت: در بخشی از برجام کلمهای وجود دارد که میتواند محل سوء استفاده و شیطنت غربیها باشد هرچند با توجه به ترجمه وزارت امور خارجه از توافقنامه برجام شورای امنیت موظف به لغو تحریمهاست.
وی بررسی شرایط لغو یا تعلیق تحریمهای آمریکاییها در برجام را بخش دیگری از توافقنامه عنوان کرد و گفت: تحریمهای آمریکا شامل تحریمهای ریاست جمهوری و مصوبات کنگره است که این تحریمها شامل شرکتها و سازمانهای اقتصادی آمریکایی و یا مجموعههای وابسته و تحت سلطه آمریکاییهاست.
باید مثل امام(ره) با تحریمهای دشمنان برخورد کنیم
وی با تأکید بر اینکه نباید از تحریم و تعلیق طرف غربی هراسی به خود راه بدهیم، گفت: همانطور که حضرت امام در مقابل تحریمها و تهدیدهای استکبار خم به ابرو نیاوردند و از موضع خود کوتاه نیامدند، ما نیز در صورت زیادهخواهیهای طرف غربی نباید کوتاه بیاییم و اتفاقاً باید شجاعانه از آن استقبال کنیم.
حجت الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به اینکه با وجود تحریمهای سالهای اخیر تنها در سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات داشتهایم، گفت: شاید اقتصاد کشور در چند سال اخیر دچار رکود و کاهش شد اما هیچگاه راه برای توسعه ما بسته نشد و نخواهد شد.
وی با اعلام این خبر که مجموع پولهای بلوکه شده ایران در منابع خارجی ۶۹ میلیارد دلار است، گفت: از این میزان سهم اختصاصی دولت ۶ میلیارد دلار و سهم داراییهای بانک مرکزی ۲۳ میلیارد دلار بوده و ۴۰ میلیارد دلار نیز متعلق به صندوق توسعه ملی است که همگی آنها در بانکهای خارجی بلوکه شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مجموع سرمایه صندوق توسعه ملی را حدود ۷۵ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این صندوق باید در صورت آزادسازی ۴۰ میلیارد دلار خود آن را در بخش تولیدات صنعتی که قابلیت صادرات دارند هزینه کند.
بیخبری مجلس از سرمایهگذاری خارجی یک شرکت دولتی
وی مجموع ذخایر خارجی کشور را حدود ۱۳۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: به غیر از پولهایی که به هر دلیلی در بانکهای خارجی بلوکه شده و در مذاکرات ژنو درباره آزادسازی و بازگشت آنها رایزنی شده است، حدود ۱۰ میلیارد دلار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی توسط آمریکا بلوکه شده و حدود ۲۴ میلیارد دلار نیز در طول دوره تحریم در خارج از ایران سرمایهگذاری شده است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم با اعلام این مطلب که مجلس از سرمایهگذاری ۲۴ میلیارد دلاری یکی از شرکتهای نفتی دولت در سوئیس مطلع نبوده است، گفت: با وجود اینکه میدانیم این مبلغ سرمایهگذاری شده است اما تحقیق و تفحص درباره جوانب آن در دستور کار مجلس قرار دارد.
وی از سوء استفاده بانکهای چینی از وضعیت تحریم ایران و بلوکه ۲۲ میلیارد دلار از سرمایه ملی خبر داد و گفت: این مبلغ برای ۴۲ پروژه عمرانی فاینانس وثیقه شده که بانکهای چینی به جای قرار دادن پروژهها بهعنوان تضمین، پول پروژه را بلوکه کردهاند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از عملکرد هشت ساله دولت نهم و دهم، گفت: طی ۱۰ سال گذشته میانگین قیمت نفت حدود هر بشکه ۸۰ دلار بوده است و در دوره هشت ساله ریاست دولت نهم و دهم حداقل ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شده که متأسفانه بیشتر صرف هزینههای جاری و مصرفی کشور شد و بسترهای توسعه زیربنایی و تولیدی تعطیل ماند.
وی با تأکید بر اینکه اگر تنها ۱۰ درصد درآمدهای کشور صرف امور زیربنایی میشد، به مرز خیز توسعه میرسید، گفت: ما که شدیداً دنبال رفع تحریمها و آزادسازی پولهای بلوکه شده خود هستیم آیا برای استفاده درست و زیربنایی آن برنامه و استراتژی داریم و یا اینکه دوباره میخواهیم مثل چند سال گذشته آن را در برنامه جاری و کوتاه حیف و میل کنیم!؟
حجت الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به اینکه کشور طی ۲۰ سال گذشته میانگین ۱۷.۵ درصد درآمد داشته است، گفت: ای کاش این میانگین درآمدی در اختیار صندوق توسعه ملی و بخش تولید قرار میگرفت الآن اینهمه گرفتاری نداشتیم و به پیشرفت قابل ملاحظهای میرسیدیم.
وی با تأکید بر اینکه نباید کشور را وابسته به بود و نبود برجام کنیم، گفت: واقعیت این است که غربیها به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند و نباید چشم انتظار لطف و نظر آنها باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور به مدیریت صحیح و کار جهادی نیاز دارد، گفت: غربیها برای کشورهای سرسپرده و بیآزاری مانند مصر و پاکستان چه کردهاند که بخواهند برای ما که طرف مقابلشان هستیم انجام دهند؟
تشریح مزایای رفع تحریمهای اقتصادی
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به مزایای رفع تحریمهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: کاهش حداقل ۳۰ درصدی هزینههای تجارت خارجی، افزایش صادرات نفت، افزایش صادرات گاز و مواد پتروشیمی و توسعه صنایع خودرو و پیشرفت فناوری از جمله مزایای رفع تحریمهای اقتصادی خواهد بود.
وی با اعلام اینکه غربیها به شدت دنبال ارتباط و مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشور ما هستند، گفت: با توجه به شرایط سیاسی روسیه بیشتر کشورهای غربی دوست دارند گاز خود را از ایران تأمین کنند.
نتیجه برجام لزوماً دستیابی به سرمایهگذاری خارجی نیست
وی در پاسخ به این سئوال که چرا مذاکرات در دوره دولت قبل به نتیجه نرسید، گفت: به غیر از رویکرد سیاسی دولت قبل مسئلهای که باعث شد مذاکرات در آن دوره کند باشد سطح مذاکره کنندگان و عدم ورود وزرای خارجه طرف غربی پای میز مذاکرات بود.
حجت الاسلام مصباحی مقدم با تقدیر از عملکرد دولت یازدهم در پیشبرد خواستههای ملت ایران در مذاکرات هستهای، گفت: البته در برخی موارد آقای روحانی و همکارانش در مقابل طرف غربی موضع هوشمندانهای نداشته و عجولانه برخورد کردند که باعث استفاده تمام و کمال طرف غربی شد.
وی با تأکید بر اینکه آژانس انرژی اتمی اصلاً قابل اعتماد نبوده و تحت امر آمریکاییهاست گفت: نباید فکر کنیم که نتیجه توافقنامه برجام لزوما دستیابی به اهداف اقتصادی موردنظر کشور است بلکه باید با همت و قدرت بومی متکی به توانمندیهای خود بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به انفعال شدید دولت آمریکا در مقابل ملت ایران، گفت: بدون شک موضع شجاعانه و قاطعانه مقام معظم رهبری و ایستادگی و هوشیاری ملت ایران باعث شد که آمریکاییها و دوستانش با حفظ عزت و کرامت نظام اسلامی پای میز مذاکره بنشینند و خواستههای ما را برآورده کنند.
