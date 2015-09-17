به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در حالی روز جمعه در شهرهای مختلف کشور پیگیری می شود که در یکی از مسابقات این هفته، تیم های شهید منصوری قرچک و فردوسی مشهد به مصاف یکدیگر می روند.

نماینده فوتسال قرچک که همواره جزو تیم های خوب لیگ برتر بوده در این فصل از مسابقات، نمایش ضعیفی را از خود نشان داده و در میان تیم های قعر نشین جدول رده بندی لیگ قرار گرفته است.

تیم شهید منصوری قرچک تنها دو پیروزی در مسابقات لیگ برتر کسب کرده و همین امر سبب شده تا این تیم پرآوازه و پرطرفدار تا پایان هفته نهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با کسب ۹ امتیاز در رده یازدهم جدول ۱۴ تیمی مسابقات قرار بگیرد.

در طرف مقابل تیم فردوسی مشهد نتایج قابل قبولی را کسب کرده و توانسته از مجموع ۹ دیدار گذشته خود چهار پیروزی به دست آورده و با ۱۳ امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی مسابقات قرار بگیرد.

تیم شهید منصوری قرچک برای فرار از منطقه خطر جدول لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، چاره ای جز شکست دادن فردوسی مشهد ندارد و باید منتظر ماند و دید آیا نماینده فوتسال قرچک می تواند به این هدف برسد.