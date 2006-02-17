اختصاص 30 هزار تومان يارانه به كالاهاي اساسي/ مردم سال آينده دارو را ارزانتر تهيه مي كنند

مجيد يارمند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: برخي تصور مي كنند 30 هزار تومان يارانه دولت به صورت نقدي به هر ايراني پرداخت مي شود ، در حالي كه چنين نيست و اين امر در ارتباط با كالاهاي اساسي از جمله دارو ، سوخت و مواد غذايي منظور و باعث مي شود اين كالاها ارزان تر به مردم ارائه شود.

وي افزود: تعيين 30 هزار تومان يارانه به دليل پايين نگه داشتن قيمتها صورت گرفته است تا كالاها ارزان تر ارائه شود تا مردم در تامين نيازهاي اساسي خود با مشكل چنداني مواجه نشوند.

يارمند با بيان اينكه يارانه تعيين شده سال 85 نسبت به امسال 15 درصد رشد داشته است ، تصريح كرد: در سال 84 ميزان يارانه در نظر گرفته شده 26 هزار تومان بود كه اين امر در سال 85 به 30 هزار تومان افزايش يافت.

مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خاطر نشان كرد: در حال حاضر مردم در تامين نيازهاي اساسي به خصوص داروهاي خاص با مشكلاتي بسياري مواجه هستند كه تعيين 30 هزار تومان يارانه مي تواند تا حدودي مردم را در تامين نيازهاي دارويي ياري كند.



