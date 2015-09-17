به گزارش خبرنگار مهر، این آیین شامگاه چهارشنبه با حضور نماینده ولی فقیه و جمعی از مدیران فرهنگی استان برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در این آیین گفت: در سال گذشته آموزش و پروش بهترین نتایج را در جشنواره‌ها و همایش‌های کشوری کسب کرد و دانش آموزان این استان در این مسابقات درخشیدند.

هادی زارع پور افزود: از گروه ۳۰ نفره دختران دانش‌آموز استان که به مرحله کشوری راه یافتند، ۲۵ نفر آن‌ها حائز رتبه‌های برتر کشوری شدند.

وی بیان کرد: این دانش آموزان در بخش‌های قرآن پژوهی و آوایی ۲۲ رتبه اول و دوم و سوم و چهارم و در مجموع ۲۷ رتبه برگزیده را کسب کردند.

زارع پور گفت: ۴۹ نفر از دانش آموزان این استان در این مسابقات حائز رتبه های برتر کشوری شدند که در زمینه نهج البلاغه یکی از دانش آموزان با کسب بیشترین امتیاز به عنوان قهرمان قهرمانان معرفی شد.

وی عنوان کرد: به جز موفقیت در زمینه قرآنی و نماز، در تربیت بدنی و ورزش هم دانش‌آموزان ما در کشور افتخارآفرینی کردند به طوری که تیم فوتسال دختران ما قهرمان ایران شد.

قرآن متعلق به همه زمانها و مکانهاست

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد هم در این آیین قرآن را کتاب آزادی بخش بیان و کلام وحی از جانب خداوند رحمان دانست و گفت: چه حکمتی بهتراز این که خداوند بوسیله پیامبرعظیم الشأنش با بنده خودش سخن می گوید.

آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی قرآن را متعلق به همه زمانها و مکانها دانست و افزود: حضور قرآن در همه جا و در احادیث نیز مشاهده می‌شود که نشان از اعجاز قرآن دارد.

وی تاکید کرد: هیچ کس در برابر قرآن ایستادگی نکرد مگر اینکه در برابر عظمت آن به خضوع کشیده شد.

نماینده ولی فقیه در استان با ذکر مثالی از کافران زمان جاهلیت و قرارگرفتن آنان در برابر قرآن، گفت: نمونه‌ای از این خضوع مربوط به ولید‌بن‌مغیره شاعر بزرگ و برجسته عرب در دوره پیامبر بود که وقتی در صدد مقابله با قرآن برآمد ناچار به خضوع در برابر کلام قرآن شد و گفت این کلام نه مربوط به جن و نه مربوط به انس است، بلکه کلامی ماوراء الهی است.

آیت الله ملک حسینی قرآن را مبدأ همه علوم در جهان دانست و افزود: علوم تجربی هم ریشه در قرآن دارند و قبل از آن که افرادی مانند نیوتن جاذبه زمین را مطرح کند و گالیله از کروی بودن آن آگاه شوند در قرآن نسبت به این موضوعات سخن به میان آمده بود.

وی یکی از اعجاز قرآن را همین موفقیت دانش‌آموزان در مسابقات قرآنی و نماز و عترت دانست و گفت: امروز وقتی یک نوجوان به زیبایی از قرآن و نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه مطالبی را به صورت شیوا می‌گوید، خود از اعجاز قرآن است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فرعونها را انسانها می سازند، گفت: تملقها، چاپلوسیها، تکریمهای بی اساس و ... به یک انسان غرور و تکبر می دهد و از او فرعون می سازد.

وی بیان کرد: هیچ کس جز خدا لایق خضوع و خشوع نیست و با فرعون ساختن جامعه بشری رو به زوال می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم همچنین برخی از دانش آموزان برتر در بخش های قرآن پژوهی، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه به بیان مطالبی در این خصوص پرداختند.