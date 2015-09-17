به گزارش خبرنگار مهر، یک بانوی ۳۵ ساله مشهدی شامگاه چهارشنبه ضمن کار با چرخ گوشت صنعتی دچار حادثه شد و دو انگشت دست راست خود را از دست داد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در تشریح جزئیات این حادثه بیان کرد: مقارن ساعت ۲۱ شامگاه گذشته این حادثه به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد.

حسین خاکپور بیان کرد: در همین راستا گروه نجات ایستگاه ۲ در کمترین زمان ممکن به محل حادثه واقع در یک منزل مسکونی در منطقه طلاب مشهد اعزام شدند.

وی افزود: این زن جوان در حالیکه مشغول کار با دستگاه چرخ گوشت صنعتی در انباری منزل خود بود از ناحیه دست راست دچار حادثه شده بود و متاسفانه تیغه های دستگاه در بررسی اولیه و اظهارات زن جوان قسمتی از انگشتان وی را بلعیده بود.

وی گفت: نجاتگران آتش نشان ضمن رعایت نکات ایمنی در حضور امدادگران اورژانس به وسیله تجهیزات هیدرولیک اقدام به رها سازی دست این زن جوان کردند.

خاکپور اظهار کرد:متاسفانه بر اثر این حادثه دو انگشت دست راست این زن به شدت آسیب دید و وی برای انجام اقدامات پزشکی به بیمارستان منتقل شد.