به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در شهرداری شریفیه برگزار شد اظهارداشت: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هکتار از زمین‌های شهر شریفیه زیر کشت هندوانه دیم رفته که این محصول طرفداران زیادی در بین مردم دارد و از سوی دیگر به مشکل کم‌ آبی دشت قزوین هم دامن نمی‌زند.

وی بیان کرد: هندوانه دیم شریف‌آباد بدون استفاده از حتی یک‌بار آبیاری و هدر رفت آب تولید می‌ شود و همین امر این محصول را در بین مردم محبوب کرده و در حال حاضر، هندوانه شریف‌آباد را همه مردم کشور می‌شناسند زیرا هندوانه در این شهر با مرغوبیت بالا و بدون استفاده بی‌رویه آب تولیدمی شود.

تولید هندوانه ارگانیک در شریفیه

هاشمی گفت: ارگانیک بودن هندوانه شریف آباد یکی از ویژگی های اصلی این محصول است و کشت آن نیز عاملی برای تقویت زمین‌های کشاورزی محسوب می شود.

وی با اشاره به استقبال مردم از این هندوانه بیان کرد: این محصول با استقبال خوب مردم از نظر شیرینی، طعم ومزه و رنگ قرار گرفته و شهرداری در معرفی این ظرفیت کشاورزی و اقتصادی منطقه تلاش می کند ضمن معرفی محصولی کم آب و اقتصادی با برگزاری دومین جشنواره هندوانه شریف آباد در روز ۲۸ شهریورماه بستر توسعه کشت این محصول را در بین کشاورزان این شهر فراهم کند.

شهردار شریفیه بیان کرد: با توجه به اینکه هندوانه شریف آباد نیاز به تاسیسات جانبی و آبیاری ندارد و بارندگی های فصل بهار بهترین زمان آبگیری هندوانه در شریف آباد محسوب می شود یکی از اهداف ما در جشنواره ترویج کشت این محصول در دیگر نقاط استان برای جلوگیری از اسراف آب در کشور و استان است.

وی اظهارداشت: ۳۰۰ خانوار در شهر شریف آباد کشاورز هستند و بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار از زمین های شریف آباد زیر کشت هندوانه رفته که این کار موجب تقویت اقتصاد شهری، حمایت از تولیدکننده و اشتغال‌زایی خانواده‌ها شده است.

هاشمی در ادامه از برپایی نمایشگاه جنبی در جشنواره هندوانه دیم شریف آباد خبر داد و گفت: در این نمایشگاه ۱۲ غرفه شامل مجموعه عکس هایی از لبخند شهدا، نقاشی کودکان، هندوانه آرایی، صنایع دستی، فرآوری‌های مختلف هندوانه نظیر ترشی، مربا و تخمه این هندوانه در معرض دید و خرید مردم قرار خواهد گرفت.

شهردار شریفیه، رونمایی از کتاب «شریفیه در گذر تاریخ» را از دیگر برنامه های این جشنواره عنوان کرد.

وی اظهارداشت: به گفته کارشناسان این حوزه برای تولید یک کیلو هندوانه بیش از ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌شود و به‌عبارت‌ دیگر برای تولید یک هندوانه ۱۰ کیلویی ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر آب استفاده می‌شود و لذا این محصول در شرایط غیر دیمی آب بر است.

هاشمی تصریح کرد: سالانه به اندازه ظرفیت ۷ برابر حجم آب سد کرخه به کشورهای عربی هندوانه صادر می‌کنیم که با توجه به معضل کم آبی در کشور فاجعه بار است.

شهردار شریفیه یادآورشد: اجرای برنامه توسط ورزشکاران باستانی شریفیه و تقدیر از شهروندان نمونه این شهر از دیگر برنامه های دومین جشنواره هندوانه است.

حجت الاسلام حیدر محمد حسنلی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شریفیه نیز در ادامه این نشست اظهارداشت: کشاورزی محور توسعه کشور است و بعد از صنعت قطب اقتصادی کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی از تاکیدات مقام معظم رهبری است یادآور شد: توسعه کشت دیم از مهمترین راهکارهای مبارزه با کم آبی در بخش کشاورزی و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شریفیه تصریح کرد: با توجه به جایگاه اقتصادی و مصرف بهینه آب، آیش زمین، هندوانه دیم شریف آباد مهمترین عامل توسعه و رشد شهر شریفیه محسوب می شود و می تواند اقتصاد مردم منطقه را نیز متحول کند.