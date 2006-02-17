بودجه سال 85 وزارت بهداشت فقط وضعيت موجود را حفظ مي كند

دكتر حسين حسني بافراني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بودجه بهداشت و درمان پيشنهادي دولت براي سال 85 تفاوتي با بودجه سال 84 ندارد و اگر مجلس سال گذشته بودجه سال جاري بهداشت و درمان را تغيير نداده بود ، معلوم نبود چه اتفاقي در حوزه بهداشت و درمان مي افتاد.

وي با بيان اينكه درصد بسيار كمي به بودجه بهداشت و درمان سال 85 اضافه شده است ، گفت: بودجه عمراني 11 درصد كاهش داشته و ميزان سرانه درمان نيز بسيار كم در نظر گرفته شده است. چون ميزان اين سرانه براي روستاييان يك هزار و 366 تومان و براي شهروندان 3 هزار و 700 تا 3 هزار و 800 تومان پيشنهاد شده است. در صورتي كه شوراي عالي بيمه اين سرانه را 7 هزار تومان در نظر گرفته بود.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد: اگر سرانه 7 هزار توماني در نظر گرفته مي شد ، وضعيت بهداشت و درمان در سال آينده دچار تغيير و تحول مثبت مي شد اما با ميزان بسيار كم سرانه ، وزارت بهداشت نه تنها نمي تواند فعاليت جديدي داشته باشد بلكه اگر تمامي تلاش خود را به كار گيرد فقط مي تواند وضعيت موجود را حفظ كند.

وي با بيان اينكه كافي نبودن بودجه وزارت بهداشت موجب خواهد شد وزارت بهداشت در پرداخت حقوق 3 ماه آخر سال خود دچار مشكل شود ، افزود: حتي با وجود اينكه بر اساس مصوبه مجلس سالانه بايد 6 هزار نيروي بهداشت و درمان در وزارت بهداشت استخدام شوند اما هنوز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 6 هزار نيروي استخدامي سال 84 و نيز 85 را در دستور كار خود لحاظ نكرده است.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: كميسيون اميد چنداني به تغيير ميزان بودجه بهداشت و درمان در راستاي افزايش آن در كميسيون تلفيق ندارد. بنابراين در سال 85 نيز همانند سال جاري مسئولان وزارت بهداشت در پرداخت حقوق پرسنل حوزه بهداشت و درمان كشور اختصاص به متمم بودجه دارند.

وي افزود: با وجود اين بودجه كم به طور حتم در سال آينده هم اگر با كاهش رضايتمندي مردم از بيمارستانهاي دولتي روبرو نشويم، افزايش رضايتمندي آنها از اين مراكز ايجاد نمي شود چون زماني كه سهم سلامت كشور از بودجه ناخالص ملي فقط 5 درصد است نبايد بيش از وضعيت موجود انتظار داشت.



