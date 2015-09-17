حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی حقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نظام جامع پژوهش، مجموعه چیزهایی که به امور پژوهش مرتبط است و ما اسم آن را مولفه‌های پژوهش می‌گذاریم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: منابع، نیروی انسانی، موسسات پژوهشی، کتابخانه‌ها، مجله‌های علمی، پژوهشگران، حقوق پژوهش، اقتصاد پژوهش و... از جمله مولفه‌های پژوهش است که در این طرح شناسایی و وضعیت موجود آن مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌گیرد.

مدیرکل مطالعات پژوهشی حوزه‌های علمیه تاکید کرد: با توجه به نقشه جامع علمی حوزه‌های علمیه که در دست تدوین است، جایگاه پژوهش، مشخص و استانداردها و شاخص‌های مورد نیاز طراحی می‌شود.

حجت‌الاسلام حقی ادامه داد: در این طرح، مجموعه استانداردها که به عنوان شاخص‌های پایه نام برده می‌شود، طراحی می‌شود و بعد سراغ اولویت‌ها می‌رویم که با توجه به نقشه جامع علمی، در چه شاخه‌های علمی نیاز به کار بیشتر وجود دارد و بررسی می‌شود که در چه شاخه‌های علمی رشد داشتیم. یا اگر در موسسات پژوهشی یا نشریات احتیاج به سرمایه گذاری داریم به آن سمت می‌رویم.

وی با بیان اینکه تعیین اولویت‌ها بر اساس دانش نیازسنجی اتفاق می‌افتد، تاکید کرد: نظام جامع یکی از حلقه‌های مفقوده و جدی در نظام پژوهش است که پس از تدوین و اجرای آن مجموعه پژوهش دچار سردرگمی و ندانم کاری نمی‌شود، چون اولویت‌های کاری مشخص است و فعالیت‌ها و برنامه‌ها می‌تواند کاملا هماهنگ و حساب شده پیش برود.

حجت‌الاسلام حقی تاکید کرد: تدوین نظام جامع پژوهش در راس اقدامات معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه است که برنامه اولیه آن در معاونت پژوهش مصوب شده و به دنبال مجری هستیم.

مدیرکل مطالعات پژوهشی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه مجریان این طرح تا حدود دو ماه آینده انتخاب می‌شوند ابراز امیدواری کرد که در ماه‌های آینده، این نظام به مرحله اجرا درآید.